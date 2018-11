Croisières: quoi de neuf dans les Caraïbes?

Avec Jon Bon Jovi

En avril 2019, les fans du groupe Bon Jovi pourront naviguer en compagnie du célèbre chanteur lors d'une croisière thématique de cinq jours, entre Miami et Nassau (Bahamas), à bord du Norwegian Jade. Au programme: concert près de la piscine, conférence sur l'histoire du groupe et séance de photos pour les passagers des 400 premières cabines réservées. À savoir, le chanteur participera aussi à une croisière en Méditerranée, en août, à bord du Norwegian Pearl.

Ponant dans les Caraïbes

La société française du Ponant vient tout juste d'inaugurer un nouveau navire, baptisé Le Champlain. Ce dernier passera l'automne et l'hiver prochains dans les Caraïbes. Parmi les nouveaux itinéraires offerts: la péninsule du Yucatán, le Belize et le Guatemala. À noter: le nouveau navire est doté d'un espace multisensoriel avec hublots sous-marins. Une exclusivité mondiale sur la nouvelle gamme de navires Explorer de l'entreprise française.

Février 2020

Date à partir de laquelle Disney Cruise offrira, pour la toute première fois, des croisières vers les Bahamas et les Caraïbes depuis le port de La Nouvelle-Orléans. Six départs seront proposés entre le 7 février et le 6 mars. La durée des croisières variera entre quatre et sept nuits. Toutes incluront un arrêt à Castaway Cay, l'île privée de Disney dans les Bahamas.

Une quatrième jetée à Cozumel?

Avec plus de 3,1 millions de passagers lors des neuf premiers mois de 2018, les escales à Cozumel, au Mexique, sont de plus en plus populaires. Résultat : les autorités portuaires discutent de la possible construction d'une quatrième jetée. Selon Riviera Maya News, des études environnementales sont en cours pour déterminer l'impact écologique de cette jetée supplémentaire. En juin 2016, pareil projet avait été rejeté par la population. À suivre.