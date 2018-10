Excursions dans le Sud: cinq villes à découvrir

Charles-Édouard Carrier

Faire le choix d'un séjour dans un tout-inclus ne signifie pas nécessairement qu'on y passera tout son temps. Bien souvent, non loin des grands hôtels et des buffets à volonté, on peut trouver de charmantes villes à visiter. Fenêtres sur la culture locale, nous vous en présentons cinq qui promettent une expérience authentique.