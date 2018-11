Une expo pour les 90 ans de Mickey Mouse

Les admirateurs de Mickey Mouse vont être heureux cet automne à New York. Une exposition éphémère y est organisée pour célébrer les 90 ans du personnage culte de Walt Disney.

Mickey : The True Original Exhibition permet aux visiteurs de se remémorer la carrière de la souris, depuis ses débuts dans le dessin animé en noir et blanc. Il est possible de visiter l'exposition depuis le 8 novembre.

Deux autres hommages du même genre sont organisés à San Francisco et Chicago. Le pop art y est mis de l'avant avec des murales et des sculptures à l'effigie de la vedette.

Organisée par le designer Darren Romanelli, l'exposition présente des oeuvres d'art exclusives d'artistes contemporains, notamment Kenny Scharf, Amanda Ross-Ho et Shinique Smith.