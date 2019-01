Bons plans à Céphalonie

RENAUD LORANGER

Collaboration spéciale La Presse La Presse À quelques brasses d'Ithaque, comme perdue entre légendes antiques et ruines millénaires, Céphalonie est la plus vaste des îles ioniennes, cet archipel grec méconnu qui s'étend de Corfou, au nord, jusqu'à la belle et discrète Cythère, en mer Égée. Son panorama naturel est d'une beauté unique.

Agrandir La plage de Myrtos, avec son «arc blanc» qui se tend sur plus de 2 km, est l'une des plus prisées en Grèce et compte parmi les plus spectaculaires du bassin méditerranéen. Photo Getty Images

Pour se relaxer sur la plus belle plage de l'île: Myrtos De par sa situation unique, au pied des sommets Kalon Oros et Agia Dynati (parmi les plus hauts de l'île), la plage de Myrtos, avec son «arc blanc» qui se tend sur plus de 2 km, est l'une des plus prisées en Grèce et compte parmi les plus spectaculaires du bassin méditerranéen. Elle a notamment servi de décor à une scène d'explosion célèbre dans le film Capitaine Corelli. Il est préférable de s'y rendre avec sa propre voiture, mais un service de navette existe pendant la haute saison estivale.

Agrandir Le château d'Assos est le plus évident legs du règne vénitien sur l'île. Photo Getty Images

Pour rêver à la Sérénissime: Château d'Assos Le château d'Assos est le plus évident legs du règne vénitien sur l'île. À la fin du XVIe siècle, les nobles de Céphalonie auraient exigé du Sénat de la Sérénissime la construction d'une nouvelle forteresse, tant la menace des pirates comme la crainte d'une invasion turque pesaient sur les habitants. Aujourd'hui, ce qu'il reste de cette forteresse est accessible tous les jours, gratuitement. On peut y admirer une partie des fortifications d'origine, le portail en arc surmonté du lion de saint Marc, puis les ruines d'une petite église vouée au saint patron de Venise.

Agrandir Situé à la pointe nord de l'île, le pittoresque village de Fiskardo - qui comptait à peine 300 habitants au dernier recensement - vaut le détour. Photo Getty Images

Pour déguster des spécialités locales: Fiskardo Situé à la pointe nord de l'île, le pittoresque village de Fiskardo - qui comptait à peine 300 habitants au dernier recensement - vaut le détour pour le calme apaisant qui y règne, ses enseignes typiques, son port tranquille, ses restos de poisson, ses boulangeries artisanales, la magnifique forêt qui l'entoure... ainsi que le délicieux vin blanc de cépage robola, unique à Céphalonie, que l'on peut déguster tranquillement en terrasse, ou face à la baie de Foki, de laquelle on a une vue imprenable sur Ithaque.

Agrandir Melissani - du nom de celle qui s'y serait noyée, brûlant d'élans hélas non réciproques pour le dieu Pan - est à la fois lac souterrain et formation géologique plus classique. Photo Getty Images

Pour une excursion hors du commun: La grotte Melissani Surnommée selon la croyance mythologique la «grotte des nymphes», Melissani - du nom de celle qui s'y serait noyée, brûlant d'élans hélas non réciproques pour le dieu Pan - est à la fois lac souterrain et formation géologique plus classique, dont les deux chambres sont accessibles par embarcation, avec ou sans guide professionnel. Fait à noter, le lac est littéralement à ciel ouvert, ce qui rend la visite sous le soleil de midi particulièrement spectaculaire.

Agrandir Le monastère de saint Gerasimos Photo Getty Images

Pour rencontrer le saint patron de l'île: Monastère de saint Gerasimos Si Céphalonie est loin d'être aussi riche en ruines antiques que certaines de ses voisines plus célèbres, elle abrite en contrepartie les reliques de celui qu'elle considère comme son saint protecteur, Gerasimos, moine originaire de Corinthe établi dans l'île après un séjour d'une douzaine d'années à Jérusalem, et auquel on prête nombre de guérisons miraculeuses au XVIe siècle. Les habitants de l'île célèbrent son culte tous les mois d'août, lors d'une cérémonie qui devient l'occasion d'un rassemblent populaire et festif.

Agrandir La plage de Lourdas, en contrebas du complexe F Zeen Photo Getty Images