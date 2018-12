Aubaines de la semaine

Vols

> Dar es-Salaam, Tanzanie

Vol aller-retour Montréal - Dar es-Salaam. 945 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Istanbul). Du 21 avril au 5 mai. Avec Turkish Airlines.

> Quito, Équateur

Vol aller-retour Montréal-Quito. 659 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Panamá). Du 23 janvier au 4 février. Avec Copa Airlines.

> Cancún, Mexique

Vol aller-retour Montréal-Cancún. 405 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 4 au 13 février. Avec Interjet.

> Lyon, France

Vol aller-retour Montréal-Lyon. 550 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Reykjavik). Du 19 au 26 mai. Avec Wow.

Tout-inclus 7 nuits

> Côte des Arcadins, Haïti

Royal Decameron Indigo Beach (4 étoiles). Hôtel récemment rénové, près de la plage. Chambre avec vue sur la mer. Une piscine, trois restaurants, quatre bars. 1079 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 6 au 13 janvier. Avec Air Transat.

> Holguin, Cuba

Memories Holguin Beach Resort (4 étoiles). Chambre supérieure dans un complexe hôtelier au bord de la plage. Miniclub, six bars, six restaurants. Programmation pour enfants tous les soirs. 825 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 14 au 21 janvier. Avec Sunwing.

Forfait des Fêtes

> Noël au Manoir Saint-Sauveur, Laurentides

Le forfait de Noël inclut deux nuits en chambre classique avec grand lit, deux petits-déjeuners buffet au restaurant La Tablée et un souper gastronomique le 24 décembre. À partir de 210 $ par personne, par nuit, en occupation quadruple (2 adultes, 2 enfants de 4 à 12 ans). Minimum deux nuits.