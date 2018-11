Aubaines de la semaine

Vols

> Managua, Nicaragua

Vol aller-retour Montréal-Managua. 579 $ (taxes et frais inclus avec une correspondance à Panamá). Du 25 janvier au 4 février. Avec Copa Airlines.

> Honolulu, Hawaii

Vol aller-retour Montréal-Honolulu. 552 $ (taxes et frais inclus avec une correspondance à Vancouver). Du 4 au 16 décembre. Avec Air Canada.

> Milan, Italie

Vol aller-retour Montréal-Milan. 490 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Reykjavik). Du 3 au 10 avril. Avec WOW.

> Boston, Massachusetts

Vol aller-retour Montréal-Boston. 304 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 12 au 19 décembre. Avec Air Canada.

Tout-inclus 7 nuits

> Cayo Santa Maria, Cuba

Sanctuary at Grand Memories Santa Maria (4,5 étoiles). Suite junior de luxe dans un complexe hôtelier pour adultes seulement. Une piscine, six restaurants, neuf bars. 855 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 30 novembre au 7 décembre. Avec Sunwing.

> Tulúm, Mexique

Grand Oasis Tulúm (4 étoiles). Chambre de luxe double dans un hôtel au coeur de la Riviera Maya, au bord de la mer des Caraïbes. Miniclub. Quatre piscines, huit bars, neuf restaurants. 1045 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 27 novembre au 4 décembre. Avec Sunwing.

Forfaits

> Château Frontenac, Québec

Le forfait comprend une nuitée pour deux personnes, un crédit de 25 $ par jour sur la nourriture et la boisson (non applicable sur le menu spécial 3 services du Champlain), un crédit de 25 $ sur les soins ou forfaits à prix ordinaire du Moment Spa Le Château Frontenac. À partir de 199 $ par nuit. Offre valable jusqu'au 16 décembre du dimanche au jeudi.