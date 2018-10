Aubaines de la semaine

Vols

> Osaka, Japon

Vol aller-retour Montréal-Osaka. 728 $ (taxes et frais inclus, avec deux escales: à Washington et à Tokyo). Du 30 octobre au 11 novembre. Avec United.

> Bruxelles, Belgique

Vol aller-retour Montréal-Bruxelles. 460 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Reykjavik). Du 29 octobre au 14 novembre. Avec Wow.

> Delhi, Inde

Vol aller-retour Montréal-Delhi. 679 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Reykjavik). Du 14 au 30 janvier. Avec Wow.

> Tel-Aviv, Israël

Vol aller-retour Montréal-Tel-Aviv. 892 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Istanbul). Du 2 au 17 décembre. Avec Turkish Airlines.

Tout-inclus 7 nuits

> Riviera Maya, Mexico

Viva Wyndham Maya (4 étoiles). Complexe hôtelier près de la Playa del Carmen, au bord de la mer. Miniclub. Deux piscines, cinq restaurants, deux bars. 895 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 31 octobre au 7 novembre. Avec Sunwing.

Croisières

> Caraîbes de l'Ouest, Carnival Cruise Line

Vol aller-retour Montréal-Tampa, en Floride Croisière à Cozumel, Mexique-Belize City, Belize-Roatán, Honduras- Grand Cayman, îles Caïmans. Trois repas par jours inclus. 1249 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 24 février au 3 mars. Avec Air Transat.

Forfaits

> Cantons-de-l'Est, Domaine Château Bromont

Une nuitée pour deux personnes dans une suite junior, comprenant un petit-déjeuner buffet et un souper table d'hôte quatre services, 279 $. Offre valable jusqu'au 20 décembre, non valable les jours fériés et les fins de semaine.