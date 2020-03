Magie blanche dans le désert de sel de Bolivie

(Salar d’Uyuni, Bolivie) Un sol blanc immaculé. Un volcan strié de jaune et de rose. Un coucher de soleil comptant parmi les plus beaux spectacles d’une vie, toutes catégories confondues. Une virée dans le désert de sel d’Uyuni, en Bolivie, est une expérience quasi magique. Chargez les piles de votre appareil photo et prévenez vos proches que vous aurez beaucoup trop de photos à leur montrer.