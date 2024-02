McSorley’s Old Ale House Le plus vieux saloon de New York a 170 ans

(New York) Il a connu la Guerre de Sécession, deux conflits mondiaux, le 11-Septembre et la COVID-19 : le plus ancien saloon de New York tient debout depuis 170 ans en servant quelques bières et des burgers, un morceau d’histoire de la mégapole américaine.