La responsabilité d’un organisateur de sorties

Avec les réseaux sociaux, il est plus facile que jamais d’organiser une sortie en plein air. On lance une invitation sur un groupe Facebook de randonnée, on fixe un lieu et une heure de rendez-vous, et hop !, un petit groupe se forme. Mais voilà, même si le processus est informel, l’instigateur de cette randonnée peut endosser une certaine responsabilité en cas d’accident.