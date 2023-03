Chaque pays, chaque grande ville a ses symboles, ses emblèmes. Il peut s’agir d’une œuvre architecturale, d’un monument naturel, d’un animal unique, ou même d’un plat spécifique. Certains sont plus connus, d’autres moins. Voici quelques symboles. Saurez-vous deviner rapidement le pays qui y est associé ?

Premier indice

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Dans quel pays trouve-t-on cet étonnant parc de sculptures ?

Le parc de Frogner renferme un immense ensemble de sculptures réalisé par une seule personne, Gustav Vigeland. On compte ainsi plus de 200 sculptures en bronze et en granit qui représentent des hommes, des femmes et des enfants, tous nus. Au point culminant de l’installation, un monolithe de 14 mètres est composé de 121 figures humaines.

Deuxième indice

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Cet opéra est un des monuments les plus représentatifs de la capitale de ce pays.

Cet opéra est un monument phare de la capitale de ce pays. Inauguré en 2008, il s’agissait du plus grand bâtiment culturel érigé dans ce pays depuis une cathédrale terminée en 1300. Ses murs sont couverts de marbre de Carrare et de granit. Le toit de l’opéra s’incline progressivement vers le sol, ce qui permet aux visiteurs d’accéder à un belvédère.

Troisième indice

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le quartier portuaire de Bryggen est lié à l’histoire commerciale de ce pays.

Bryggen est un quartier portuaire historique d’une des villes importantes de ce pays. C’était un centre commercial important établi au XIIe siècle. On y contrôlait notamment le commerce du poisson dans cette région du monde. Ses bâtiments de bois typiques, séparés par d’étroits passages, ont souvent été ravagés par des incendies, mais on les a reconstruits en suivant les techniques médiévales.

Quatrième indice

PHOTO RUSM, GETTY IMAGES Les touristes du monde entier viennent visiter ces îles.

L’archipel des îles Lofoten s’étend sur environ 150 kilomètres. On y retrouve des montagnes, des côtes découpées, des baies protégées, mais surtout de petits villages de pêcheurs caractérisés par des maisons aux couleurs vives. Cette région attire les touristes du monde entier, notamment pour pratiquer la randonnée pédestre ou observer les oiseaux.

Réponse

PHOTO LAURA-JULIE PERREAULT, ARCHIVES LA PRESSE Stavanger, en Norvège

La Norvège