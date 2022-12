La plateforme de location WeChalet compte maintenant plus de 1500 propriétés au Québec, un nombre qui a doublé en un an.

Air Transat propose désormais aux voyageurs qui achètent un billet d’avion vers le Québec de louer une propriété sur la plateforme de location WeChalet, en vertu d’un partenariat entre les deux entreprises québécoises.

Pour WeChalet, dont l’inventaire atteint maintenant plus de 1500 propriétés, cette entente permettra à toutes les régions québécoises de profiter de la reprise du tourisme transfrontalier. « On vise les Canadiens et les Américains, mais surtout les Français qui arrivent ici et veulent découvrir les quatre coins du Québec », explique en entrevue Dany Papineau, président de WeChalet.

Air Transat trouve aussi son compte dans cette association, car elle lui permet d’élargir l’offre d’hébergement aux clients qui souhaitent « découvrir la richesse de la nature québécoise à l’année longue ». « Les options d’hébergement de WeChalet intégrées à même notre site web nous permettent de répondre aux besoins des voyageurs qui recherchent le calme de la campagne en toute simplicité », déclare par communiqué Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

À l’achat d’un billet d’avion sur le site d’Air Transat, les voyageurs seront invités à consulter quelques offres issues de la plateforme de location WeChalet, où ils pourront ensuite réaliser une transaction distincte pour réserver leur hébergement.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Dany Papineau, président de WeChalet

Vers une offre mondiale

À partir de 2023, WeChalet compte aussi proposer des hébergements à l’extérieur du Québec, notamment à Whistler, puis ailleurs au Canada. Et dans le monde. « On revient d’une mission commerciale en France, et il y a là-bas un gros potentiel pour nous, explique Dany Papineau. Ultimement, on veut internationaliser WeChalet, qui va rester une entreprise québécoise, mais qui va rayonner à l’extérieur du Québec. »

C’est notamment cette volonté de croissance qui a permis à WeChalet d’attirer l’attention d’Air Transat, ajoute M. Papineau, car selon lui, le transporteur aimerait bien proposer à ses clients de l’hébergement en nature ailleurs dans le monde aussi.