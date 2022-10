Le plus gros navire de croisière au monde

Même si de plus en plus de croisiéristes privilégient des bateaux de taille modeste, d’autres demeurent fascinés par les villes flottantes. L’entreprise Royal Caribbean semble l’avoir bien compris, puisqu’elle vient de mettre en mer le Wonder of the Seas, le plus gros navire de croisière sur la planète.