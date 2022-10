Le Wonder of the Seas à Marseille, en France, en août dernier

Même si de plus en plus de croisiéristes privilégient des bateaux de taille modeste, d’autres demeurent fascinés par les villes flottantes. L’entreprise Royal Caribbean semble l’avoir bien compris, puisqu’elle vient de mettre en mer le Wonder of the Seas, le plus gros navire de croisière sur la planète.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Ses débuts

Construit aux Chantiers de l’Atlantique situés à Saint-Nazaire, en France, le mastodonte a fait son voyage inaugural le 4 mars dernier. Le Wonder of the Seas a accueilli ses premiers passagers à Port Everglades, à Fort Lauderdale, en Floride, avant de sillonner les eaux des Caraïbes. Au programme : des arrêts aux Bahamas, à Haïti, à Porto Rico, au Honduras et au Mexique. Quelques semaines plus tard, il a traversé l’océan Atlantique pour rejoindre l’Espagne et l’Italie pour un été méditerranéen, avant de retrouver les vagues de la Floride à Cape Canaveral.

Dimensions gargantuesques

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, AGENCE FRANCE-PRESSE Ce mastodonte partage le titre du plus gros navire de croisière avec les quatre autres de classe Oasis, tous exploités par Royal Caribbean International : Oasis of the Seas, Symphony of the Seas, Harmony of the Seas et Allure of the Seas.

On s’excuse à l’avance de ce paragraphe qui donne le tournis, mais les statistiques de ce nouveau venu dans l’industrie des croisières sont à couper le souffle. Capable d’atteindre une vitesse de 22 nœuds, le navire pèse 235 600 tonnes, soit le poids d’environ 34 000 éléphants d’Afrique ! Sachez que le Wonder of the Seas n’impressionne pas seulement en raison de son poids, mais également avec ses 65 m de large et 362 m de long. Pas surprenant qu’on puisse y accueillir un peu plus de 7000 passagers, sans compter les 2204 membres du personnel de partout dans le monde. Avant d’être saturés par les chiffres, prenez note que le navire possède 18 ponts, dont 16 ouverts au public, 24 ascenseurs, 11 bars et lounges, ainsi que 21 restaurants et kiosques alimentaires. Fin de l’exposé statistique.

Divertissement

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Wonder of the Seas ne possède rien de moins que 16 ponts ouverts au public.

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, AGENCE FRANCE-PRESSE Le plus gros navire de croisière au monde mesure plus de 362 m de long

Que diriez-vous de profiter de votre séjour en mer pour faire de la tyrolienne, impressionner la galerie avec votre voix suave au karaoké, entretenir vos capacités cardiovasculaires en courant sur la piste de jogging, tester vos habiletés sur un simulateur de surf, mettre au défi les lois du hasard au casino ou vous adonner à une multitude d’autres sports ? Presque tout est possible sur ce navire. Les enfants seront également ravis de découvrir la murale interactive, les glissades d’eau multiniveaux, les murs d’escalade, les puzzles géants et bien plus encore.

Spectacles

Suivant la logique voulant que plus est mieux, les créateurs du navire Wonder of the Seas n’offrent à leurs clients rien de moins que quatre « scènes » sur des matériaux variés : les traditionnelles planches de bois, la glace, l’eau et même… l’air. En effet, les croisiéristes pourront assister à un spectacle de cirque aérien produit par une distribution entièrement féminine intitulé inTENse. De leur côté, les plongeurs de haut vol, les adeptes de slackline et autres acrobates se produisent à l’AquaTheater, alors que les superhéros, The Effectors, tenteront de sauver la planète par tous les moyens. Bref, il y en a pour tous les goûts !

Croisière plus verte

Si l’industrie des croisières traîne dans son sillage une réputation de pollueuse aussi bruyante que des conserves attachées à l’arrière de la voiture de nouveaux mariés, elle essaie néanmoins de s’améliorer. Le Wonder of the Seas engage carrément des professionnels pour garder à l’œil les comportements ayant un effet sur l’environnement à bord. Le navire possède un système de purification d’eau capable de produire 570 000 gallons par jour. Il est en mesure de se brancher à l’électricité lorsqu’il est à quai. Et puis, à titre d’information aussi légère que sympathique : le navire compte plus de 20 000 plantes à bord.