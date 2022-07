(Calgary) Les services d’enregistrement de WestJet Airlines dans tout le pays ont été rétablis, jeudi, après qu’une panne temporaire du système a causé des retards de vol et entravé les voyages à travers le Canada plus tôt en matinée.

La Presse Canadienne

La porte-parole de WestJet, Morgan Bell, a indiqué que les voyageurs étaient toujours encouragés à arriver tôt et à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. Elle a précisé que la ligne aérienne connaissait toujours certains problèmes avec son dépôt de bagages en libre-service aux aéroports de Calgary, Ottawa, Saskatoon et Halifax.

Les pannes du système ont touché jeudi à la fois WestJet Airlines et l’agence de contrôle du trafic aérien NAV Canada, les voyageurs sur les réseaux sociaux signalant de longues files d’attente et de la confusion dans les aéroports.

NAV Canada, la société à but non lucratif responsable du contrôle du trafic aérien au pays, a indiqué qu’elle connaissait des perturbations dans les régions de l’Ouest en raison d’une panne de service avec son fournisseur de télécommunications tiers, Zayo.

Le porte-parole de NAV Canada, Brian Boudreau, a expliqué que le contrôle du trafic aérien avait réduit temporairement le flux de départs et d’arrivées à certains endroits.

« Nav Canada communique activement avec Zayo pour s’assurer que tous les efforts sont déployés pour rétablir le service le plus tôt possible et pour comprendre les délais de restauration », a affirmé M. Boudreau.

Les pannes de jeudi viennent s’ajouter à plusieurs autres frustrations estivales pour les voyageurs aériens canadiens.

Les compagnies aériennes et les aéroports ont du mal à faire face à une résurgence massive des voyages depuis la levée des restrictions liées à la COVID-19, et les problèmes de personnel chez les transporteurs et les agences fédérales ont entraîné des annulations de vols, des retards dans le traitement des bagages et des files d’attente interminables.