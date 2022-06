Yellowstone rouvre après les inondations

(Wapiti) Des centaines de voitures et de véhicules récréatifs faisaient la file, mercredi, aux entrées du parc national de Yellowstone, qui rouvrait partiellement ses portes après des inondations sans précédent qui ont redessiné ses rivières et canyons, emporté plusieurs routes et rendu inaccessibles certains de ses animaux les plus célèbres.