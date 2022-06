Voyager mieux

La course à obstacles n’est pas finie

Les grandes vacances approchent et l’envie de voyager à l’étranger devient parfois irrésistible. Partir sur un coup de tête comme avant la pandémie est redevenu possible, mais même si Ottawa a de nouveau suspendu certaines mesures sanitaires cette semaine, organiser un voyage de dernière minute peut encore ressembler à une course à obstacles. Constats et conseils pour bien préparer son départ… et son retour.