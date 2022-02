De Montréal, le service à l’année d’Air Canada vers Casablanca, Nice, Alger, Rome, Tel-Aviv et Tokyo reprendra graduellement entre le 26 mars et le 8 juin.

Signe que le tourisme international reprend tranquillement à mesure que tombent les restrictions sanitaires dans de nombreux pays du monde, Air Canada a annoncé ce mardi la reprise de 34 liaisons internationales, dont 14 au départ de Montréal-Trudeau, en vue de l’été prochain.

Simon Chabot La Presse

L’Australie vient de rouvrir ses frontières aux étrangers, le trafic aérien atteint de nouveaux sommets (post-pandémiques) aux États-Unis et de plus en plus de pays, à l’instar du Royaume-Uni, renoncent aux tests de dépistage de la COVID-19 pour les visiteurs… Après des mois de déprime, l’horizon semble enfin se dégager pour le tourisme international.

Dans ce contexte plus favorable, Air Canada annonce dès le mois prochain la reprise d’une série de liaisons transatlantiques et transpacifiques. De Montréal, le service à l’année vers Casablanca, Nice, Alger, Rome, Tel-Aviv et Tokyo reprendra graduellement entre le 26 mars et le 8 juin.

Le transporteur rétablira aussi à temps pour les vacances estivales une série de dessertes saisonnières, abandonnées à cause de la pandémie. Parmi elles, toujours au départ de Montréal, on compte des vols directs vers Athènes, Barcelone, Dublin, Lisbonne, Le Caire, Reykjavík, Milan et Venise.

Air Canada annonce aussi la reprise du service vers 16 destinations à partir de Toronto, trois de Vancouver et une d’Halifax.

« Voilà d’excellentes nouvelles pour nos clients, maintenant qu’Omicron a perdu du terrain, fait savoir par communiqué Mark Galardo, premier vice-président chez Air Canada. Nous sommes très heureux de densifier notre réseau international sur quatre continents pour satisfaire la demande refoulée. »

Toujours pour l’été prochain, Air Canada annonce aussi sept nouvelles liaisons sur le marché nord-américain, ainsi que la reprise de 41 liaisons interrompues par la pandémie.