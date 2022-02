Les filtres de recherche sur la plateforme de location s’avèrent assez particuliers, surtout si l’on sonde les diverses catégories proposées. Émergent alors des thèmes parfois surprenants, allant du château grandiose à la maison-conteneur rose. Nous avons fouiné dans chacune d’elles pour en extraire les plus étonnantes ou charmantes, au Québec ou dans les environs.

Sylvain Sarrazin La Presse

Se la couler douce en maison flottante

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Chalet moderne et hyper apaisant sur l’eau à Sainte-Brigitte-de-Laval

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur du chalet 1 /2



Dans la catégorie « péniches » est suggérée une cascade d’habitations flottantes, la plupart étant bâties sur des pontons et non mobiles. C’est le cas de ce splendide chalet moderne et hyper apaisant sur l’eau à Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de Québec.

Mais si le nomadisme vous tient à cœur, on peut aussi louer Le Koroc, une drôle d’embarcation fabriquée au Québec, et véritable maisonnette mobile, offerte dès avril à Salaberry-de-Valleyfield (Montérégie). De quoi se plonger dans de beaux moments de détente.

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Embarcation fabriquée au Québec, et véritable maisonnette mobile, offerte dès avril à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur de l’embarcation

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB De beaux moments de détente en vue 1 /3





Ça roule pour cette minimaison

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Minimaison à Foster, en Estrie, une ancienne roulotte Airstream

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur de la minimaison

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB La minimaison est parée d’équipements et de matériaux de qualité. 1 /3





Les minimaisons poussent partout au Québec, des plus sobres aux plus perchées dans les airs. Celle-ci, située à Foster, en Estrie, est plus terre-à-terre, mais se la joue sur roues : il s’agit d’une ancienne roulotte Airstream réaménagée en microhabitation au cœur d’un boisé. Les propriétaires, qui disent avoir été parfois déçus par leurs expériences de voyage, l’ont parée d’équipements et de matériaux de qualité (on y trouve une douche et une cuisine) pour assurer le confort de convives amoureux. Une grande terrasse et des sentiers de randonnée sont à portée de la main et des pieds. Alors, en voiture, Simone ?

Château à gogo

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Le Highlands Castle, à Bolton, dans l’État de New York

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur du Highlands Castle

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Suite luxueuse au Highlands Castle 1 /3





Si aucun château québécois n’est à louer sur la plateforme, on en trouve en revanche juste de l’autre côté de la frontière. Le plus tape-à-l’œil ? Highlands Castle, à Bolton, dans l’État de New York, sur les bords du lac George. Vitraux, armures, tapisseries, luminaires… en un seul mot : surenchère ! Le lieu, divisé en trois parties, peut accueillir jusqu’à une vingtaine de personnes, et semble prisé pour les mariages fastueux. La suite la plus luxueuse (et onéreuse, puisqu’il faut compter quelque 10 000 $ par convive par nuitée) donne accès à des salles communes médiévales étonnantes et très soignées.

Logis insolite, logis de Hobbit

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Habitat genre Hobbit, niché à Nominingue, dans les Laurentides

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur de l’habitat

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB L’habitat sous la neige 1 /3





Dans les catégories « insolite » et « maisons organiques », la plateforme nous suggère cet habitat de Hobbit, niché à Nominingue, dans les Laurentides. Drôle de maisonnette se fondant dans le décor, elle arbore une toiture végétale, une isolation en bottes de paille et un enduit naturel à la chaux. Habitable en toute saison, elle peut accueillir jusqu’à quatre personnes et se loue à partir de 150 $ la nuit, pour une expérience rustique. Si d’aventure vous trouviez un anneau égaré sous un meuble, on vous conseille de ne pas y toucher…

Bénie île

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB L’île du Nouveau Monde, terre privée de 55 000 pi2 au cœur du lac Bois-Franc, dans les Laurentides

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Le chalet peut loger jusqu’à six personnes.

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB L’île est accessible en hiver comme en été. 1 /3





Pourquoi louer un simple logement quand on peut louer une île au complet ? Airbnb propose peu d’options au Québec, mais sachez que l’île du Nouveau Monde, terre privée de 55 000 pi2 au cœur du lac Bois-Franc, dans les Laurentides, pourrait intéresser les plein-airistes quatre saisons. Accessible en hiver comme en été, on y trouve un chalet pouvant loger jusqu’à six personnes, des plages privées (environnement sans moteur) et une foule d’activités, du patin sur le lac hivernal au kayak estival. Intimes, les lieux ne sont pas coupés des services pour autant, puisque Saint-Adolphe-d’Howard est situé à 1 km de là.

Une yourte qui en met plein la vue

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Tente mongole située à Cap-Chat, en Gaspésie

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur de la tente

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Elle offre une vue imprenable sur la mer. 1 /3





De nombreux hôtes québécois ont érigé une tente mongole traditionnelle, comme le prouve le vaste choix dans cette catégorie. Certaines sont très proches des yourtes authentiques, avec peintures sur portes et boiseries, d’autres, plus modernes. On craque pour celle-ci, située à Cap-Chat, en Gaspésie, offrant un beau mobilier en bois, mais surtout une vue imprenable sur la mer. Elle peut accommoder quatre personnes et donne accès à un bâtiment adjacent avec bloc sanitaire (toilettes, douche et internet sans fil) offert en tout temps.

Un manoir contemporain ontarien

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Cette demeure d’Ottawa peut loger 14 convives

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur de la demeure

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Salle de bains à faire rêver 1 /3





En marge de la catégorie « châteaux », on trouve également la section « manoirs ». Les plus belles sélections en la matière se trouvent chez nos voisins américains et ontariens. Cette demeure d’Ottawa pouvant abriter 14 convives avec toutes les activités dont vous rêvez a été rénovée avec style. Le gros luxe en location, mais sans la poussière médiévale.

Dans la boîte à idées : la maison-conteneur

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Logis-conteneurs à louer au Domaine des Trois-Îles, à Saint-Félicien

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Intérieur d’un logis-conteneur

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Six modèles différents, de 216 à 360 pi⁠2, sont proposés. 1 /3





Les manoirs, ce n’est pas votre truc ? On trouve aussi des logis-conteneurs à louer, dans une section spécifique. Airbnb nous oriente vers deux adresses au Saguenay–Lac-Saint-Jean : l’une à L’Anse-Saint-Jean, avec un chalet spacieux bellement conçu, l’autre au Domaine des Trois-Îles à Saint-Félicien, avec une brochette de jolies boîtes colorées habitables. On y propose six modèles différents, de 216 à 360 pi2, tous équipés avec cuisinette, douche et toilette. On sort en boîte, ce soir ?

Des piscines qui ne font pas un flop

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Ces condos à louer au complexe Tremblant-les-Eaux donnent accès à une multitude de piscines bellement agencées.

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Bains à remous et cascades au menu

PHOTO TIRÉE D’AIRBNB Décor paradisiaque 1 /3





Disons qu’Airbnb a la « piscine incroyable » facile, car les résultats de recherche dans cette catégorie ainsi baptisée nous ont présenté des bassins hors terre très, très ordinaires. En fouillant un peu (beaucoup), Mont-Tremblant a semblé se démarquer. Notre choix s’est arrêté sur des condos à louer au complexe Tremblant-les-Eaux, qui donnent accès à une multitude de piscines bellement agencées, avec bains à remous et cascades, le tout dans un beau cadre. Elles font partie des espaces communs destinés aux hôtes, mais offrent une bonne intimité par rapport à l’extérieur.

Des locations décoiffantes sur votre écran

L’herbe est toujours plus verte — et le sable plus chaud — chez le voisin : de par le monde, d’innombrables unités à louer ont de quoi faire saliver. À défaut de pouvoir se les payer, on peut y séjourner par procuration en suivant les deux saisons de l’émission Ces incroyables locations de vacances, diffusée sur Netflix. Frustrés s’abstenir…