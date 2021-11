Novembre. Il fait froid, pluvieux, venteux. Pour oublier cette vilaine température, il n’y a rien comme regarder le programme de vols de Transat pour l’été 2022.

Marie Tison La Presse

Le transporteur reconstruit tranquillement son offre et proposera des vols directs de Montréal vers 19 villes européennes, dont Amsterdam, une nouvelle liaison. Il offrira aussi un nouveau vol direct entre Québec et Londres.

Les voyageurs peuvent donc commencer à rêver à la Grèce, à l’Espagne, à l’Italie, au Portugal, à la Suisse, etc. Transat élargira également son offre aux États-Unis en proposant de nouveaux vols directs entre Montréal et Los Angeles et San Francisco.

Le transporteur offrira aussi des vols vers le Sud pendant la saison estivale, notamment vers le Mexique, Cuba, la Jamaïque, Haïti et la République dominicaine, en plus de desservir Fort Lauderdale, Miami et Orlando. Même en été, certains voyageurs québécois veulent voyager vers le Sud, de crainte de voir des relents de novembre en plein mois de juillet au Québec.