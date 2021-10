Le Programme de récompenses Air Miles a annoncé cette semaine des améliorations, promettant plus de choix, de souplesse et de valeur, avec notamment des échanges de miles plus avantageux.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Le point d’ancrage de ces nouvelles améliorations passera par une toute nouvelle plateforme Vols Air Miles, qui sera lancée officiellement en novembre.

Alors que le monde du voyage profite d’un nouveau souffle, on promet notamment de « redonner le contrôle aux voyageurs canadiens » avec plus de souplesse pour choisir leur compagnie aérienne, leur classe de voyage et leur ville de départ. À suivre !