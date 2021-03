PHOTO FOURNIE PAR VINCENT GARON-AUBIN

« J’ai quelques voyages outre-mer derrière la cravate, mais celui qui m’a fait ressentir le plus que j’étais ailleurs, c’est l’Islande, plus particulièrement le site de Námajfall, estime Vincent Garon-Aubin. Le sol y est orangé, avec des mares boueuses aux reflets bleutés et des cheminées de soufre un peu partout, le tout entouré de montagnes et de volcans. Ce fut une des plus belles expériences de voyage de ma vie. »