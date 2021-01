(Toronto) Porter Airlines a reporté une fois de plus la reprise de ses vols et vise provisoirement le 29 mars pour voir ses avions redécoller, un peu plus d’un an après la première suspension de ses activités.

La Presse Canadienne

La ligne aérienne régionale avait indiqué en novembre qu’elle s’attendait à reprendre ses vols le 11 février, mais elle a révisé ses plans dans la foulée d’une nouvelle hausse des cas de COVID-19 et des nouvelles mesures annoncées par les autorités de la santé publique.

L’annonce effectuée lundi par Porter survient après qu’Ottawa a mis en place de nouvelles exigences pour les voyageurs internationaux, qui doivent désormais montrer une preuve de résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant de prendre place sur un vol de retour au pays.

Porter a suspendu ses activités le 21 mars 2020 en raison de la pandémie.

Le président et chef de la direction de Porter, Michael Deluce, a indiqué dans un communiqué que l’arrivée des vaccins avait rendu le transporteur « plus optimistes quant à la détermination d’une date à court terme pour reprendre les vols qu’à aucun autre moment depuis le début de la pandémie ».

M. Deluce a ajouté que le transporteur aurait besoin de plus de temps pour évaluer l’incidence des vaccins sur les restrictions de voyage et qu’il s’attendait à fournir une autre mise à jour sur ses activités plus tard cet hiver.