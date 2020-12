PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Tous les passagers de United Airlines pourront s’ils le veulent, à partir de jeudi, remplir un formulaire dédié avec leur nom, numéro de téléphone, adresse courriel et l’endroit où ils résident, et autoriser la compagnie à partager ces renseignements avec les Centres de prévention et de lutte contre les maladies.