(Montréal) Les lignes aériennes canadiennes annulent des centaines de vols alors que leurs espoirs de voir une reprise de la demande tombent à plat, ce qui complique les plans des quelques passagers restants.

La Presse Canadienne

Selon les chiffres de la société de données de vol Cirium, Air Canada et WestJet ont annulé au moins 439 vols jusqu’à présent ce mois-ci.

John Gradek, qui dirige le programme Global Aviation Leadership de l’Université McGill, note que ces nombreuses annulations surviennent alors que les compagnies aériennes ont misé sur le retour des voyages d’affaires et l’augmentation continue des voyages d’agrément après des mois de perte de profits.

Or, les transporteurs sont plutôt contraints d’annuler des vols à moitié réservés et de regrouper les passagers sur les vols restants pour réduire leurs coûts.

Rachel Farrell, âgée de 26 ans, avait réservé un vol avec Transat au départ de Halifax pour la mi-février, en prévision de son mariage en République dominicaine. Elle a cependant été informée cette semaine que la compagnie aérienne avait annulé ce vol et ne ferait pas le voyage avant six jours plus tard.

Le groupe qui devait accompagner Mme Farrell, composé de plus d’une vingtaine de personnes, a déboursé 37 000 $ pour le forfait. Mais la future mariée a indiqué que Transat offrait des crédits, et non des remboursements, parce que le voyagiste a du mal à rebondir après avoir vu ses revenus diminuer de 99 % d’une année à l’autre au plus récent trimestre.