(Toronto) Porter Airlines a annoncé lundi qu’elle prolongeait la suspension de tous ses vols jusqu’à fin août.

La Presse canadienne

La ligne aérienne avait précédemment prévu de reprendre ses vols le 29 juillet.

Le chef de la direction de Porter, Michael Deluce, a expliqué que la capacité de relancer avec succès le service était directement liée à la levée des restrictions de voyage.

La société aérienne croit se rapprocher d’une période où les gens pourront voyager plus librement et se dit optimiste vis-à-vis d’un éventuel assouplissement des fermetures de frontières clés et des quarantaines obligatoires.

Porter a renoncé aux frais de modification et d’annulation sur tous les tarifs réservés d’ici au 31 août.

Porter a interrompu ses activités le 21 mars, alors que les restrictions de voyage en raison de la pandémie augmentaient et provoquaient une forte baisse de la demande.