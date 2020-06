Les bulles pour relancer le tourisme ?

Les jours passent et il faut se rendre à l’évidence : les vacances cet été ne seront pas celles qu’on espérait, bardées de contraintes et d’interdits, de frontières hermétiques. Mais ne sortez pas votre boule de cristal pour essayer de prédire quand on reviendra à la « normale » d’avant : la plus grande source d’espoir des touristes se situe peut-être plutôt… dans les bulles.