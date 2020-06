Des grottes à déconfiner

À première vue, l’idée de déconfiner les grottes et de permettre la spéléologie peut sembler un peu intrigante. Et puis, les grottes, c’est plein de chauves-souris, non ? Non, pas vraiment. En outre, nos sympathiques chauves-souris québécoises ne jouent aucun rôle dans la propagation de la COVID-19. Au contraire, il faut les protéger contre ce virus.