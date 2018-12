 AlphaZero, cet ordinateur qui bat les meilleurs joueurs au monde 

Des programmeurs britanniques ont mis au point le premier programme capable de battre les meilleurs joueurs à différents jeux, comme le Go, les échecs et le shogi, un autre jeu de stratégie. C'est la première fois qu'un ordinateur est aussi flexible.

Le programme AlphaZero a été conçu par DeepMind, une compagnie britannique fondée en 2010 et achetée pour 700 millions US en 2014 par Google. Il faut noter qu'AlphaZero dépend d'une puissance de calcul équivalente aux superordinateurs de recherche les plus puissants au monde.

AlphaZero a affronté d'autres programmes informatiques, puisque les trois jeux en question sont dominés par des machines plutôt que par l'homme. Aux échecs, AlphaZero a mis 300 000 coups à développer une stratégie gagnante qui lui a donné une fiche de 155 victoires, six défaites et 839 nulles. Au shogi, un jeu de stratégie japonais, AlphaZero n'a eu besoin que de 150 000 coups pour apprendre et ensuite remporter 90 % de ses matches. Au Go, ç'a été plus difficile : 400 000 coups d'apprentissage et un taux de succès de seulement 61 %.

La prochaine étape est de lancer AlphaZero dans des jeux vidéos complexes, pour déboucher, espèrent les dirigeants de Deep Mind, sur un programme d'intelligence artificielle capable d'aider les chercheurs dans les domaines pharmaceutique et électronique.