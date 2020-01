Il n'y a rien comme des crêpes pour donner le ton à un week-end que l'on souhaite passer sous le signe de la détente et du plaisir. Et avec une recette comme celle-ci, garnie de pommes, d'oignons caramélisés, de sirop d'érable et de fromage... c'est bien parti!

Portions : 12

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

1 tasse de farine de sarrasin

1/2 tasse de farine blanche tout usage

3/4 c. à thé de sel

1 tasse de yogourt nature

1 ½ tasse de lait

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

3/4 tasse d'eau bouillante

6 pommes

Jus de citron

1 oignon rouge

Beurre

1/2 tasse de sirop d'érable

3,5 oz de Cheddar Île-aux-Grues

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four en mode réchaud (environ 120 °C / 250 °F).

Dans un bol, mélanger la farine de sarrasin, la farine blanche, le sel, le yogourt et le lait. Ajouter le bicarbonate de soude au mélange, puis y verser l'eau bouillante et bien mélanger.

ÉTAPE 2

Faire chauffer un peu de beurre dans une poêle antiadhésive et verser une petite quantité de l'appareil à crêpe pour former une fine couche. Cuire environ 1 minute de chaque côté. Déposer dans une assiette et réserver au four.

ÉTAPE 3

Peler les pommes, retirer les coeurs et les couper en tranches d'environ 5 mm. Arroser de jus de citron. Couper l'oignon en rondelles.

Dans une poêle à feu moyen, faire fondre un peu de beurre. Ajouter l'oignon et le faire revenir quelques minutes. Réserver dans un bol.

ÉTAPE 4

Dans la même poêle, faire fondre un peu de beurre et ajouter les pommes. Quand les pommes sont dorées, ajouter les oignons et le sirop d'érable. Laisser réduire jusqu'à ce que la consistance du sirop ait épaissi.

ÉTAPE 5

Déposer les crêpes dans des assiettes et garnir de tranches de cheddar vieilli et du mélange de pommes et d'oignons.

