Peut-on entraîner son cerveau à brasser des idées? Certainement! Avec la bonne méthode et un peu de pratique, il est facile de développer sa créativité et de stimuler son imagination. En équipe ou en solo, au boulot ou à la maison, le remue-méninges ouvre la voie au subconscient et permet aux grandes idées de sortir de leur cocon. Voici comment s'y prendre.

Règle numéro 1

NE PAS SE CENSURER

La peur du jugement des autres est l'ennemi juré de la créativité. Idées saugrenues, clichés, flashs impertinents : tout est bienvenu. On retire donc les filtres de notre pensée, on met de côté les conventions et on exprime tout ce qui nous passe par la tête. Si on travaille en équipe, il est important d'accueillir les idées des autres avec bienveillance et de réserver le tri à la toute fin de la séance. L'idée est d'ouvrir les valves et de se lancer la balle avec spontanéité ! Un peu comme une passe au hockey, chaque pensée exprimée peut potentiellement nous mener au but.

Règle numéro 2

SE CREUSER LA TÊTE, ENCORE ET ENCORE

Les premières idées sont parfois les meilleures. Mais, bien souvent, ce sont aussi les plus prévisibles. On pense avoir déjà trouvé la meilleure idée ? Tant mieux ! On la note et on continue de se creuser les méninges. Explorer en profondeur plusieurs chantiers d'idées permet non seulement de générer un flux constant d'échanges, mais c'est aussi la meilleure façon d'innover et de sortir des sentiers battus.

Règle numéro 3

NE PAS BAISSER LES BRAS EN CAS DE PANNE D'INSPIRATION

Si on a l'impression de tourner en rond ou d'être bloqué, on stimule son cerveau en le soumettant à un intense marathon d'idées. ll n'y a rien de mieux pour apporter une bouffée d'air à un remue-méninges qui stagne. Le défi : trouver 10 nouvelles idées en 10 minutes, top chrono. À chacun son crayon, et c'est parti ! Ensuite, on communique ses idées aux autres et, surtout, on ne dénigre ni son travail ni celui des autres.

Règle numéro 4

CHOISIR UN LIEU INSPIRANT ET DÉCONTRACTÉ

Une salle de conférence sans âme sera beaucoup moins propice à la créativité qu'un parc ou un café rempli de vie. Alors on desserre la cravate, on enlève les talons hauts et on sort de son carcan habituel. On peut même butiner d'un endroit à l'autre si on en ressent le besoin, et on n'hésite pas à prendre des pauses régulièrement. Une marche, une douche, une jasette... on se détend pour s'oxygéner le cerveau, puis on recommence quand on se sent d'attaque.

Règle numéro 5

PRENDRE DU RECUL

Sur le coup, on peut penser que c'est l'idée du siècle, mais ce n'est pas toujours le cas. Avant de crier victoire, on dort sur ses idées. À tête reposée, on est toujours plus en mesure d'évaluer la qualité de ces dernières. Si on juge qu'elles sont aussi excellentes le lendemain, c'est qu'on tient quelque chose de bon. À l'inverse, une idée qui nous a semblé banale au départ peut se transformer en éclair de génie après mûre réflexion.