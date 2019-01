« Nous sommes l'hiver. » Ce slogan adopté par l'Équipe olympique canadienne lors des Jeux de Sotchi illustre bien notre relation avec la saison froide. On a beau se plaindre de la neige, du gel et de l'état des routes, l'hiver fait partie de notre identité. D'un océan à l'autre, le Canada détient d'incalculables records qui viennent confirmer son surnom anglais de Great White North, littéralement le Grand Nord blanc. En voici quelques-uns dont on peut être fiers.

La plus grosse bordée de neige - Colombie-Britannique

Le 11 février 1999, les environs du lac Tahtsa- à quatre heures de route de Prince George, en Colombie-Britannique - sont touchés par la tempête la plus abondante de l'histoire du pays. En seulement 24 heures, il tombera 145 centimètres de neige sur la région. C'est autant que la moyenne des précipitations annuelles des villes de Calgary, d'Edmonton et de Winnipeg combinées.

La journée la plus froide - Yukon

Un vestige de la ruée vers l'or, la ville fantôme de Snag, au Yukon, détient le record de la journée la plus froide non seulement pour le Canada, mais pour l'Amérique du Nord. Le 3 février 1947, la température a chuté à -63 °C. Dans un entretien au magazine Canada's History, un résident de l'époque raconte qu'avec un froid pareil, l'haleine se transforme instantanément en neige et tombe au sol !

L'hiver le plus long - Alberta

Les résidents d'Edmonton ne sont pas près d'oublier l'hiver dernier : il a duré pratiquement six mois. En 2018, la ville a connu une séquence ininterrompue de 167 jours où la température minimale a glissé sous 0 °C. Entre le 29 octobre 2017 et le 13 avril 2018, il y a eu gel toutes les nuits.

La plus grande patinoire - Ontario

Inscrit dans le livre Guinness des records depuis 2005, le canal Rideau est qualifié de plus grande patinoire naturelle au monde. Sa surface de 7,8 kilomètres de long représente l'équivalent de 90 patinoires olympiques. De janvier à mars (selon les conditions météorologiques), le canal attire environ un million de visiteurs.

Le plus gros mont de ski - Colombie-Britannique

Hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2010, la station de ski Whistler Blackcomb présente une superficie totale de 33 km2, soit 50 % de plus que toute autre montagne en Amérique du Nord. On y compte 37 remonte-pentes et plus de 200 pistes. Lors de la saison 1999-2000, Whistler Blackcomb a accueilli près de 2,2 millions de skieurs.

Le plus gros igloo - Nouveau-Brunswick

La ville de Grand Falls, au Nouveau-Brunswick, figure au livre Guinness des records depuis 2010 pour sa construction du plus gros igloo. D'une hauteur de 32 pieds et 5 pouces et mesurant plus de 18 pieds de large, il est fait de 2 500 blocs de glace.

Le meilleur joueur de hockey - Ontario

Le 26 janvier 1961, la légende du hockey Wayne Gretzky naît à Brantford, en Ontario. Vingt ans après sa retraite, ce géant détient encore plus d'une cinquantaine de records dans la Ligue nationale de hockey : 894 buts (dont 92 en une seule saison), 1 963 passes, 2 857 points. Même si le jeu a évolué depuis, beaucoup doutent que le hockey verra un jour un autre joueur de sa trempe.

Le plus gros budget pour l'enlèvement de la neige - Québec