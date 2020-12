(Tokyo) Une application mobile pourrait être utilisée afin de surveiller la santé des spectateurs étrangers, s’ils obtiennent la permission d’assister aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain.

Stephen Wade

Associated Press

Un rapport préliminaire portant sur le mesures nécessaires pour assurer la tenue des JO de Tokyo a été diffusé mercredi. Celui-ci a été commandé par le gouvernement japonais, le gouvernement municipal de Tokyo et le comité organisateur.

La tenue des JO très critiquée

La portion du rapport qui porte sur l’application mobile a été coulée plus tôt mercredi dans le quotidien japonais Nikkei. Cet article a fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux de Japonais, qui considèrent que la tenue des JO pourrait mettre leur santé à risque.

Le Japon, qui a une population de 125 millions de personnes, a contenu la pandémie mieux que la plupart des pays de la planète avec seulement 2100 décès attribuables au coronavirus. Tokyo rapporte toutefois une hausse marquée du nombre de cas depuis quelques semaines.

Toshiro Muto, le président et directeur des opérations du comité organisateur des JO, a expliqué certaines conclusions du rapport. Il est toutefois demeuré vague sur les détails spécifiques, en visioconférence.

Certaines suggestions pourraient être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, et pratiquement chaque point du rapport sera réétudié en cours de route.

« De façon générale, je crois que nous serons en mesure de révéler certains détails le printemps prochain », a-t-il confié, ce qui signifie que certaines mesures pourraient avoir été élaborées en prenant en compte l’arrivée de divers vaccins et de tests de dépistage rapides.

Muto a de nouveau laissé entendre que les JO ne seront pas si spectaculaires. Les athlètes participeront à leurs épreuves et devront ensuite rentrer chez eux.

« Le principe de base, c’est que la période où ils occuperont le Village des athlètes sera réduite au minimum, a-t-il évoqué. Nous voulons nous assurer que le Village des athlètes ne sera pas trop achalandé. Et après leurs épreuves, nous aimerions qu’ils (les athlètes) rentrent (chez eux) le plus rapidement possible. »

On lui a aussi demandé sans détour si les JO auront une « ambiance festive ».

« Si les JO sont présentés pendant la pandémie de COVID-19, je ne crois pas qu’ils seront aussi festifs qu’à l’habitude, a-t-il admis. Nous avons décidé d’offrir une version austère des JO. En conséquence, comme vous pouvez le constater dans la planification de la cérémonie d’ouverture, les JO de Tokyo seront austères, plutôt que festifs. »

Les journalistes lui ont aussi demandé si les spectateurs étrangers devront être vaccinés pour entrer au pays.

« Ce sera un scénario sur lequel on travaillera dès que le vaccin deviendra disponible », a-t-il conclu.