De possibles demi-finales Djokovic-Zverev et Swiatek-Gauff

(Paris) Rafael Nadal sera opposé au premier tour de ce qui pourrait être son ultime Roland-Garros à l’Allemand Alexander Zverev qui l’avait malmené en demi-finales en 2022 avant d’abandonner sur une lourde blessure à la cheville, selon le tirage au sort effectué jeudi.

Le vainqueur de ce match pourra espérer défier le N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic en demi-finales.

La seconde demi-finale hommes pourrait opposer les étoiles montantes du tennis, l’Italien Jannik Sinner, 2e mondial et vainqueur des Internationaux d’Australie, et l’Espagnol Carlos Alcaraz, lauréat des Internationaux des États-Unis 2022 et de Wimbledon 2023.

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Iga Swiatek, ultradominatrice sur terre battue, pourrait retrouver en demi-finales l’Américaine Coco Gauff (3e), vainqueur des derniers Internationaux des États-Unis et finaliste à Paris en 2022.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Coco Gauff et Iga Swiatek

La Polonaise vise un troisième titre consécutif à Roland-Garros, le quatrième au total.

L’autre demi-finale du tableau féminin pourrait opposer la Biélorusse Aryna Sabalenka (2e), lauréate des Internationaux d’Australie 2023 et 2024, à la Kazakhe Elena Rybakina (4e), vainqueur de Wimbledon 2022.