Avec Iga Swiatek, il est non seulement question d’un talent générationnel. Il est question d’une championne intemporelle. En étant sacré championne de Roland-Garros en vertu d’un gain de 6-2 et 6-1 en final, samedi, nul doute que la Polonaise de tout juste 23 ans fait déjà partie des plus grandes.

Habituellement, lorsqu’on calcule la durée d’un match de tennis en minutes plutôt qu’en heures, c’est soit en raison d’un abandon ou d’une domination. Dans le cas de cette finale entre Swiatek et Jasmine Paolini, il s’agit de la seconde option.

68 minutes auront suffi à la numéro un mondiale pour se débarrasser de la dernière joueuse la séparant d’un autre titre sur le sable rouge du court Philippe-Chatrier.

PHOTO AURELIEN MORISSARD, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

Cette analyse sera fort simple, car plus on s’approche de la perfection, moins les mots importent.

Swiatek ne dispose pas de la puissance exceptionnelle d’Aryna Sabalenka. Elle ne peut s’appuyer non plus sur la fougue dévastatrice de Coco Gauff. Et même si son jeu, dans l’ensemble, n’a rien de visuellement spectaculaire ou de fondamentalement explosif, la championne se distingue des autres par sa seule faculté de gagner les matchs les plus importants sans broncher. Sur le plan technique et tactique, Swiatek ne fait pas tout de manière impeccable, mais elle ne fait rien de mal. Et c’est la grande différence entre elle et toutes les autres joueuses déterminées à prendre sa place. Même si aucune n’a encore trouvé la solution pour la déloger de son trône.

« C’est le défi le plus imposant qui soit de t’affronter ici », a lancé Paolini en direction de sa tombeuse sur la scène assemblée après la rencontre.

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Jasmine Paolini

Dans les faits, les données de Swiatek lors de cette finale ne rien de remarquable. 62 % de ses premiers services réussis, 69 % de points gagnés en première balle, 56 % en balles de bris et seulement cinq coups gagnants de plus que de fautes directes.

Néanmoins, avec Swiatek, tout est dans la façon de faire. Même si le résultat importe souvent davantage que la manière dans son cas. Brisée à son deuxième jeu au service, la droitière a brisé Paolini le jeu suivant pour ne plus jamais être réellement embêtée. Sans artifice et sans extravagance, la Polonaise a filé vers un autre titre. L’Italienne a retourné du revers le dernier service du match derrière la ligne de fond et Swiatek a pu célébrer un autre triomphe.

Dans l’histoire

À 23 ans et neuf jours, Swiatek est devenue la plus jeune joueuse à gagner quatre fois le seul tournoi majeur disputé sur terre battue. Pour une troisième année consécutive, elle a terminé la compétition avec le trophée au bout des bras.

En étant seule dans sa catégorie, la chasse au record peut officiellement s’entamer pour la championne. Elle n’est plus qu’à trois titres de Chris Evert, tenante du plus grand nombre de victoires à Roland-Garros avec sept.

Swiatek a soufflé ses 23 bougies le 31 mai dernier et elle vient d’accrocher son quatrième titre à sa sixième participation au tournoi de Paris. Une moyenne favorisant drôlement les pronostics. Avant de franchir la trentaine, elle pourrait devenir la joueuse de tennis la plus titrée de Roland-Garros.

Il s’agit aussi, dans un certain sens, de la passation des pouvoirs. Rafael Nadal, éliminé dès le premier tour, a été évasif lorsqu’il a été question de son avenir. Mais les fins renards auront compris que l’édition 2024 ressemblait à son dernier tour de piste au tournoi qu’il a remporté à 14 reprises.

Métaphoriquement, ce sacre de Swiatek, c’est un peu comme si Nadal venait de remettre les clés de la maison à la nouvelle propriétaire du court central. Personne n’excelle sur cette surface comme elle le fait et parions qu’elle prendra soin du legs offert par l’Espagnol.

Cette année, elle avait gagné deux des trois tournois sur terre battue disputés avant Roland-Garros. À la porte d’Auteuil, elle a perdu une seule manche, et ce à son premier match face à Naomi Osaka. Sinon, elle a remporté tous ses duels dans le minimum de manches sans jamais offrir plus de quatre jeux à ses opposantes.

Le parcours de Paolini

Complètement aux antipodes, Paolini entre dans le top 10 pour la première fois de sa carrière à 28 ans.

L’Italienne a connu un tournoi délirant. Auparavant, elle avait remporté seulement deux tournois en carrière. En Slovénie en 2021 et à Dubai il y a quelques mois. Les deux titres acquis sur dur.

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS Jasmine Paolini

Malgré son manque d’expérience dans un contexte de finale de grand chelem, Paolini n’a jamais paru intimidée par Swiatek. Dès le début du match, elle a fait comprendre à son adversaire que la peur, la crainte et le sentiment d’infériorité ne seraient pas des facteurs. Elle a été agressive en entame de première manche, sauvant même une balle de bris dès le deuxième jeu.

Même après avoir perdu la première manche, elle a commencé la seconde avec aplomb. Elle a été combative et provocante. Peut-être un peu trop. En tentant de déstabiliser Swiatek, Paolini est sorti de son jeu habituel. Elle a forcé les erreurs et elle a tenté de trop en faire. Elle a commis 11 de ses 18 fautes directes dans le set ultime.

On ne peut toutefois pas reprocher cette tactique à Paolini. Contre la meilleure au monde, il faut tenter. Il faut viser les lignes et il faut provoquer un changement de rythme. Ça n’a pas fonctionné, samedi, mais il sera intéressant de connaître la suite.

Fera-t-elle comme Jelena Ostapenko, Francesca Schiavone et Anastasia Myskina en remportant Roland-Garros et en s’effaçant par la suite ?

Dur à dire à ce stade-ci. La réalité étant qu’en disposant de Bianca Andreescu, Elena Rybakina et Mirra Andreeva pour se rendre en finale, elle a prouvé avoir les attributs pouvant potentiellement lui éviter de tomber dans le piège des joueuses nommées dans le paragraphe précédent.

« J’ai perdu, mais je suis fière de moi », a-t-elle toutefois avoué après le match.

Son parcours a été inspirant ces deux dernières semaines, mais ça aurait un coup de théâtre monumental de renverser Swiatek en finale. Ça aurait été un peu comme chambouler le cours de l’histoire.