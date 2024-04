Medvedev et Rublev passent en quarts de finale

(Madrid) Les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, N.4 et N.8 mondiaux, se sont qualifiés pour les quarts de finale au Masters 1000 de Madrid mardi, le premier face au Kazakh Alexander Bublik (18e) 7-6 (7/3), 6-4, le second contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (25e) 6-2, 6-4.

Agence France-Presse

Medvedev, même si la terre battue n’est toujours pas sa tasse de thé, a désormais atteint les quarts de finale dans les neuf Masters 1000 au calendrier. Il est le dixième joueur en activité à y parvenir.

Pour une place dans le dernier carré, il affrontera soit Rafael Nadal, soit le jeune Tchèque Jiri Lehecka (31e), opposés en soirée.

Interrogé sur le précédent match de Nadal, long de plus de trois heures contre l’Argentin Pedro Cachin (91e) lundi, Medvedev a estimé qu’il y avait eu « un gros troisième set ».

« Il (Nadal) n’avait pas l’air très fatigué, Pedro (Cachin) si. Ça va être super intéressant de voir comment ça se passe aujourd’hui (mardi), si Rafa est fatigué ou pas, s’il va mieux. Je me suis entraîné avec Jiri (Lehecka) avant le tournoi et il jouait du grand tennis », a-t-il poursuivi.

Rublev, qui restait lui sur une série de quatre défaites avant de fouler la terre battue madrilène, s’est fait une place en quarts de finale sans perdre la moindre manche en trois matchs.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Andrey Rublev

Au prochain tour, il affrontera Carlos Alcaraz, N.3 mondial et double tenant du trophée, ou l’Allemand Jan-Lennard Struff (24e), finaliste sortant.