PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Charleston) La Québécoise Leylah Annie Fernandez a entrepris sa saison sur terre battue du mauvais pied jeudi après s’être inclinée 6-4, 6-4 devant l’Américaine Sloane Stephens au deuxième tour du tournoi de tennis féminin de Charleston, en Caroline du Sud.

Associated Press

Fernandez, 14e tête de série du tournoi, a plié l’échine au bout d’une heure et 45 minutes de jeu, perdant ainsi sa fiche parfaite jusqu’ici de 3-0 en carrière contre Stephens, championne des Internationaux des États-Unis en 2017.

La Lavalloise âgée de 21 ans a été particulièrement brouillonne au service, affichant un taux de réussite avec sa première balle de seulement 62,1 %, contre 73,2 % pour l’Américaine âgée de 31 ans.

De plus, Fernandez, 34e raquette mondiale, a commis six doubles fautes, et elle n’a converti qu’une seule de ses deux balles de bris contre Stephens. En revanche, elle a été très généreuse dans cet aspect du jeu avec la 40e joueuse au monde, qui a réussi trois bris en neuf occasions.

Stephens, qui convoite un huitième titre en simple en carrière sur le circuit de la WTA, affrontera au troisième tour sa compatriote Danielle Collins. Cette dernière a éliminé la championne en titre du tournoi, la Tunisienne Ons Jabeur, en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-3.

Fernandez, qui disposait d’un laissez-passer pour le deuxième tour, devait entamer son tournoi mercredi soir, mais son duel contre Stephens a été remis à cause de la pluie.

Dame Nature a donc ralenti le déroulement de la journée de mercredi, et les premiers matchs ont commencé vers 17 h 30.

Parmi celles qui ont pu s’exécuter en soirée se trouve Daria Kasatkina, qui est venue de l’arrière après avoir été blanchie en deuxième manche pour disposer de l’Américaine Ashlyn Kruger 6-3, 0-6 et 6-1 au deuxième tour.

Kasatkina, quatrième tête de série, participe rarement au premier tournoi sur terre battue de la saison –, ce n’est que sa cinquième présence à Charleston depuis 2016 –, bien qu’elle semble s’y plaire lorsqu’elle s’y trouve. Elle a triomphé en 2017 et, après avoir mis un terme à une absence de cinq ans l’an dernier, s’est inclinée en demi-finales devant l’éventuelle championne, Ons Jabeur.

D’autre part, la 10e tête de série Emma Navarro, la fille du propriétaire du tournoi Ben Navarro, a pris la mesure de l’Américaine Katie Volynets 6-1, 6-1.

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Emma Navarro

Par ailleurs, la cinquième tête de série Beatriz Haddad Maia a effacé un déficit de 2-5 en deuxième manche avant de prendre la mesure de l’Américaine Caroline Dolehide 6-2, 7-5.

Veronika Kudermetova, qui a gagné ce tournoi en 2021 et qui est la neuvième tête de série cette année, a évincé l’Américaine Shelby Rogers 7-6 (5), 6-4.

Un peu plus tôt dans la journée, Victoria Azarenka et Anhelina Kalinina ont poursuivi leur route au troisième tour.

Azarenka, 12e tête de série, a défait l’Italienne Elisabetta Cocciaretto 6-1, 6-2, tandis que Kalinina a éliminé la Danoise Caroline Wozniacki 6-2, 6-3.

« Ça a été une longue journée, a admis Azarenka, en référence aux délais de pluie. J’étais contente que mon match soit repoussé d’une heure environ, parce que j’étais un peu somnolente. Mais j’étais contente d’enfin pouvoir sauter sur le terrain. »

Ekaterina Alexandrova, no 6, a été surprise 7-5, 6-2 par l’Américaine Taylor Townsend.

Astra Sharma a renversé la 16e tête de série Lesia Tsurenko 6-4, 6-0.