(Charleston) La favorite Jessica Pegula a sauvé quatre balles de match dans le jeu décisif de la troisième manche et a battu Victoria Azarenka 6-4, 3-6, 7-6 (7), vendredi, pour atteindre les demi-finales de l’Omnium de Charleston.

Associated Press

Plus tard vendredi, Danielle Collins, récente championne de l’Omnium de Miami, a remporté son 11e match consécutif en battant Elise Mertens 6-3, 6-4.

Pegula a elle-même gaspillé quatre balles de match alors qu’elle menait 5-4 dans le dernier set. Mais à égalité 7-7 dans le jeu décisif, Azarenka a manqué la cible avec Pegula au filet, puis a poussé un retour de service au-delà de la ligne de fond.

« Je jouais bien aujourd’hui, mais vous savez quoi ? Il y a des choses qui arrivent et il faut s’en sortir », a déclaré Pegula. « Et j’ai réussi à le faire aujourd’hui et je vais me servir de ce sentiment, de cette confiance. »

Pegula, classée cinquième au monde, a également atteint les demi-finales à Charleston l’année dernière, mais a perdu contre Belinda Bencic.

Pegula jouera samedi contre Daria Kasatkina pour une place en finale. Kasatkina a battu Jaqueline Cristian 6-7 (4), 6-2, 6-3.

Collins n’a pas eu de problème pour battre Mertens, atteignant les demi-finales pour la première fois en trois participations à l’Omnium de Charleston.

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Danielle Collins

« Je reste concentrée et je me donne à fond, c’est tout ce qu’il y a à faire », a déclaré Collins, qui a annoncé qu’il s’agissait de sa dernière année sur le circuit. « Je vais essayer de continuer aussi longtemps que possible. Je croise les doigts ».

Samedi, Collins affrontera Maria Sakkari, qui a éliminé Veronika Kudermetova 6-2, 6-4.