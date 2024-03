Aryna Sabalenka et Konstantin Koltsov

(Miami) La championne de tennis biélorusse Aryna Sabalenka a fait savoir mercredi qu’elle avait le « cœur brisé » par la mort de son ancien compagnon Konstantin Koltsov, mort en début de semaine en Floride, précisant qu’ils n’étaient plus ensemble.

Simon EVANS Agence France-Presse

Dans un communiqué diffusé par son agent, la N.2 mondiale indique que « la mort de Konstantin est une tragédie impensable ».

« Et même si nous n’étions plus ensemble, mon cœur est brisé. Je vous prie de respecter mon intimité et l’intimité de sa famille en ces moments difficiles », poursuit-elle.

Koltsov, ancien hockeyeur professionnel biélorusse, est mort lundi à Miami, « vraisemblablement par suicide », a annoncé mardi la police du comté de Miami-Dade, en Floride. Il était âgé de 42 ans.

Sabalenka, 25 ans, se trouve à Miami où elle doit faire son entrée dans le tournoi vendredi. Les organisateurs du tournoi ont indiqué mardi qu’elle n’avait pas demandé à être retirée du tableau, et qu’elle avait « l’intention de jouer ».

Sa future adversaire, l’Espagnole Paula Badosa, très proche de la Bélarusse, a dit s’attendre à un match « malaisant ». « Je connais la situation, je sais ce qui se passe. C’est un peu choquant pour moi, parce qu’elle est ma meilleure amie et je ne veux pas qu’elle souffre », a-t-elle dit.

Konstantin Koltsov, qui a joué en LNH avec les Penguins de Pittsburgh, avait trois enfants avec son épouse Julia, dont il avait divorcé en 2020 avant d’entamer une relation avec Aryna Sabalenka.