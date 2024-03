PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Miami) La double championne en tournois majeurs Simona Halep était de retour au jeu, mardi soir, après avoir vu sa suspension pour dopage réduite en appel. Elle s’est toutefois inclinée 1-6, 6-4 et 6-3 contre l’Espagnole Paula Badosa, au premier tour du tournoi de tennis de Miami.

Associated Press

C’était un premier match pour la Roumaine et ancienne première raquette mondiale depuis environ un an et demi.

Après une excellente première manche, Halep a connu des ennuis et a demandé un traitement pour son épaule droite, lors d’un changement de côté en fin de deuxième manche.

La Roumaine s’est fait briser sans gagner un seul point lors du dernier jeu. Chaque fois, c’était une faute directe flagrante : une balle dans le filet, un revers trop long ou encore un coup droit trop loin.

Après le match, Halep a brièvement souri et salué les partisans en quittant le terrain. Le résultat n’était peut-être pas celui souhaité, mais elle était de retour à la compétition.

Sa suspension de quatre ans, annoncée en 2023, a été réduite à neuf mois par le Tribunal arbitral du sport, il y a deux semaines. Deux jours plus tard, Halep recevait une invitation pour le tournoi de Miami.

Halep a remporté Roland-Garros en 2018 et le tournoi de Wimbledon en 2019.

Badosa, qui a déjà pointé au deuxième rang mondial, est présentement 80e. Elle doit affronter l’actuelle deuxième raquette mondiale et double championne en titre des Internationaux d’Australie, Aryna Sabalenka. Le duel est prévu pour jeudi.

L’homme avec lequel Sabalenka était en couple, l’ancien joueur de hockey Konstantin Koltsov, a été retrouvé mort peu après minuit, lundi, a annoncé la police de Miami. Koltsov avait 42 ans.

Un porte-parole du tournoi a déclaré, mardi, que Sabalenka était encore inscrite pour le tournoi.