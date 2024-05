(Paris) La N.2 mondiale Aryna Sabalenka, double vainqueure des Internationaux d’Australie, n’a pas perdu de temps pour éliminer la jeune Russe Erika Andreeva, 6-1, 6-2, et rejoindre le deuxième tour de Roland-Garros, mardi.

Agence France-Presse

Demi-finaliste la saison passée dans le tournoi parisien, la Bélarusse de 26 ans se présente comme une des grandes favorites à la victoire finale avec la Polonaise Iga Swiatek, qui l’a notamment battue en finale des deux derniers WTA 1000 de Rome et Madrid, sur terre battue.

Face à Erika Andreeva, 19 ans et 100e mondiale, Sabalenka a d’abord remporté la première manche à grande vitesse, en 33 minutes. La Russe a par la suite tenté de recoller après un bris de son adversaire d’entrée de la deuxième manche. Mais Sabalenka s’est envolée, parvenant à l’emporter sur sa 3e balle de match.

Le deuxième tour devrait être, sur le papier, une autre formalité pour la Bélarusse, qui retrouvera une joueuse issue des qualifications, l’Espagnole Irene Burillo Escorihuela ou la Japonaise Moyuka Uchijima.

Elena Rybakina se qualifie facilement

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS Elena Rybakina

Elena Rybakina, 4e joueuse mondiale qui compte parmi les prétendantes au titre, s’est qualifiée sans forcer pour le deuxième tour de Roland-Garros, en battant 6-2, 6-3 la Belge Greet Minnen (85e), mardi.

La Kazakhe de 24 ans, victorieuse de Wimbledon en 2023, n’a eu aucun mal à imposer sa supériorité sous le toit du Suzanne-Lenglen, le seul court avec le Philippe-Chatrier à être protégé de la pluie qui s’abat de nouveau sur Paris.

Rybakina, dont le meilleur parcours à Roland-Garros s’est arrêté en quart de finale en 2021, effectue un printemps sur terre battue assez convaincant.

Lauréate à Stuttgart de son troisième titre de l’année mi-avril (après Brisbane et Abou Dabi sur dur), elle a ensuite atteint les demi-finales du WTA 1000 de Madrid, avant de devoir déclarer forfait, malade, à celui de Rome, dont elle était tenante du titre, il y a trois semaines.

La Kazakhe affrontera au prochain tour la Néerlandaise Arantxa Rus (49e) ou l’Allemande Angelique Kerber, triple lauréate de Grands Chelems descendue au 238e rang.

Fin de carrière pour Alizé Cornet

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE Alizé Cornet

Alizé Cornet a reçu une ovation debout et un trophée d’adieu après avoir disputé le dernier match de sa carrière, une défaite de 6-2, 6-1 aux mains de la septième tête de série Qinwen Zheng au premier tour des Internationaux de France.

La Française de 34 ans avait obtenu un laissez-passer pour participer au tableau principal. Elle avait déjà annoncé que ce tournoi allait être son dernier.

Le président de la Fédération française de tennis (FFT), Gilles Moretton, ainsi que la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, ont participé à la cérémonie d’après-match, sur le court Philippe-Chatrier.

Dans son allocution livrée avec émotion, Cornet a remercié sa famille et les partisans français, exprimant sa gratitude pour leur appui au fil des ans.

« Vous m’avez fait vivre d’incroyables émotions. C’est difficile de réaliser que c’est la dernière fois que je ressens cela », a dit Cornet.

Une vidéo rappelant les meilleurs moments de sa carrière, commencée en 2005, a été jouée sur l’écran géant.

Cornet a atteint le 11e rang mondial en 2009, mais occupe présentement le 106e échelon et termine avec une fiche de 1-7 cette saison. Elle détient la marque féminine pour le plus grand nombre de Grands Chelems consécutifs joués à 69, séquence amorcée aux Internationaux d’Australie 2007 et conclue ce mardi.

Parmi ses plus hauts faits d’armes, notons sa victoire contre la no 1 mondial d’alors, Serena Williams, au troisième tour de Wimbledon en 2014 et une participation aux quarts de finale à Melbourne, en 2022.

« Nous ne t’oublierons pas. J’espère que tu apprécieras ta vie à la retraite », a déclaré Zheng.

Cornet a expliqué avoir décidé l’an dernier qu’elle mettrait un terme à sa carrière, mais n’a révélé l’information qu’il y a environ un mois. Elle est aussi autrice et croit que l’écriture sera le prochain chapitre de sa vie.

« J’aurais aimé engranger quelques victoires de plus avant de terminer, mais il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Émotivement, ça n’a pas été facile. Certains jours, j’étais très excitée à l’idée de me retirer ; d’autres, j’étais effrayée. Mais je me sens généralement en paix aujourd’hui et suis heureuse de ma décision. »