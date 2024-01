(Melbourne) L’Ukrainienne Dayana Yastremska, 93e joueuse mondiale et issue des qualifications, s’est qualifiée pour sa première demi-finale majeure aux Internationaux d’Australie en dominant la Tchèque Linda Noskova (50e) 6-3, 6-4 mercredi (heure locale).

Agence France-Presse

À 23 ans, Yastremska devient seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à atteindre le dernier carré des Internationaux d’Australie dans l’ère Open (depuis 1968). Pour une place en finale, elle affrontera la Chinoise Qinwen Zheng, N.15 mondiale, ou la Russe Anna Kalinskaya (75e), opposées dans la soirée.

« C’est sympa d’écrire l’histoire, je n’étais même pas née à cette époque-là », a souri la native d’Odessa.

Passée par les qualifications, Yastremska a déjà joué - et gagné - huit matchs sur les courts du Melbourne Park. Elle a notamment fait chuter la Tchèque Marketa Vondrousova, N.7 mondiale et lauréate surprise de Wimbledon en 2023, au premier tour, et la Bélarusse Victoria Azarenka, ex-N. 1 mondiale aujourd’hui 22e, en huitièmes de finale.

Avant la quinzaine australienne, Yastremska n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem (à Wimbledon en 2019).

Noskova, top 50 à 19 ans, est celle qui avait renversé la N.1 mondiale Iga Swiatek au 3e tour.

Yastremska, grimpée jusqu’aux portes du top 20 en 2019 et 2020, avant de glisser en dehors du top 100, a été blanchie en juin 2021 en appel après un contrôle antidopage positif sanctionné par une suspension dans un premier temps.

Aryna Sabalenka rejoint Coco Gauff en demi-finale

La Biélorusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée, a rejoint la N.4 mondiale Coco Gauff dans le dernier carré des Internationaux d’Australie mardi, pour une reprise de la finale des Internationaux des États-Unis 2023, remportée par la jeune Américaine.

À New York en septembre dernier, Gauff s’était imposée 2-6, 6-3, 6-3 en finale des Internationaux des États-Unis.

Pour s’offrir une revanche, Sabalenka a dominé en quart la N.11 mondiale Barbora Krejcikova 6-2, 6-3 en 71 minutes, quand Gauff a bataillé pendant plus de trois heures pour venir à bout de l’Ukrainienne Marta Kostyuk (37e) 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-2.

Sabalenka est ébouriffante depuis le début de la quinzaine australienne : elle n’a perdu que seize jeux en cinq rencontres et son match le plus long jusque-là n’a duré que 71 minutes. Le plus court ? 52 minutes, pour infliger un double 6-0 à la 33e joueuse mondiale, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, au troisième tour.

La Biélorusse de 25 ans a désormais atteint le dernier carré dans les six derniers tournois du Grand Chelem et les deux derniers Masters, depuis les Internationaux des États-Unis 2022.

À quoi attribue-t-elle sa régularité au plus haut niveau ? « À beaucoup de travail, j’ai travaillé dur la saison dernière et cette intersaison », répond-elle.

Plus tôt, Coco Gauff, qui s’est qualifiée pour sa première demi-finale en Australie en battant Marta Kostyuk, ne s’est attribué qu’un « C », note équivalente à « moyen ».

« Je pense que mon match ne vaut certainement pas mieux qu’un C, mais je suis fière de m’en être sortie, bien que n’ayant pas joué mon meilleur tennis », a déclaré Gauff.

Gauff, en très grande difficulté en coup droit, a fini par s’en sortir au bout d’un match décousu, truffé de part et d’autre de fautes directes : plus d’une centaine au total, une cinquantaine rien que dans la première manche.

« C’était très frustrant aujourd’hui, parce que je savais comment je devais jouer, mais je n’arrivais pas à le faire », a-t-elle analysé.

Menée 5 jeux à 1 dans la première manche, exposée à deux balles de manche en faveur de Kostyuk (à 5-2 et dans le bris d’égalité), l’Américaine de 19 ans a néanmoins viré en tête au bout de 1 h 16 min de match.

À l’inverse, elle n’a pas su conclure quand elle a servi pour le gain du match dans la deuxième manche, à 5-3, et a été poussée à une troisième manche décisive après un nouveau bris d’égalité, perdu cette fois.

Rapidement échappée 5-0, au service pour s’imposer, elle a échoué une nouvelle fois. Deux jeux plus tard, la troisième a été la bonne.

Avant la quinzaine australienne, Gauff plafonnait en huitièmes de finale à Melbourne.

En Grand Chelem, la voilà désormais sur une série de douze matchs gagnés consécutivement, après son sacre à New York en septembre dernier.

En 2024, elle est pour l’instant invaincue en dix matchs, après avoir conservé le titre à Auckland (Nouvelle-Zélande) début janvier.