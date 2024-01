PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE

(Melbourne) Les grosses pointures masculines sont encore dans la course au titre aux Internationaux d’Australie.

Simon Cambers Associated Press

Carlos Alcaraz, deuxième tête de série, a obtenu son billet pour le quatrième tour alors que son adversaire, Shang Juncheng, a été forcé à l’abandon tôt en troisième manche.

Alcaraz, le champion en titre du tournoi de Wimbledon, mentait 6-1, 6-1, 1-0 lors que Juncheng, qui est âgé de 18 ans, a déclaré forfait après seulement 66 minutes de jeu.

« Ce n’est pas la façon dont tu veux progresser dans un tournoi, a dit Alcaraz, 20 ans, qui a raté les Internationaux d’Australie en 2023 en raison d’une blessure. L’an dernier, je regardais les matchs de mon sofa, en souhaitant participer à la deuxième semaine d’activités. »

Alcaraz aura maintenant rendez-vous avec Miomir Kecmanovic, qui a sauvé deux balles de match avant de surprendre Tommy Paul en cinq manches de 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7), 6-0.

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ASSOCIATED PRESS Tommy Paul (à gauche) a été battu par Miomir Kecmanovic.

Paul (no 14) s’était rendu jusqu’en demi-finale du tournoi en 2023, avant de s’incliner contre l’éventuel champion, Novak Djokovic.

Djokovic, le favori du tournoi, avait déjà atteint les huitièmes de finale, samedi. Il en allait de même pour l’Italien Jannik Sinner (no 4) et Andrey Rublev (no 5).

Daniil Medvedev (no 3) et Alexander Zverev (no 6), entre autres, ont rejoint tout ce beau monde grâce à une victoire en trois manches, samedi.

Medvedev a défait le Québécois Félix Auger-Aliassime pour passer au tour suivant. Il se mesurera maintenant à Nuno Borges, qui a surpris Grigor Dimitrov (no 13) en quatre manches de 6-7 (3), 6-4, 6-2, 7-6 (6).

Zverev a mis fin au beau parcours d’Alex Michelsen en l’emportant 6-2, 7-6 (4), 6-2. L’Allemand croisera le fer avec Cameron Norrie (no 19), qui a montré la porte de sortie à Casper Ruud (no 11), le finaliste à Roland-Garros, en quatre sets de 6-4, 6-7 (7), 6-4, 6-3.

Hubert Hurkacz (no 9) a battu Ugo Humbert 3-6, 6-1, 7-6 (4), 6-3 et il aura sur son chemin un autre Français, Arthur Cazaux, lors des huitièmes de finale. Cazaux a éliminé Tallon Griekspoor 6-3, 6-3, 6-1.

Iga Swiatek surprise

La favorite Iga Swiatek a été éliminée au troisième tour des Internationaux d’Australie, samedi.

Swiatek a été surprise en trois manches de 3-6, 6-3, 6-4 par Linda Noskova, ce qui fait en sorte qu’il ne reste plus aucune joueuse du top 10 encore dans la course au titre dans la moitié du bas du tableau principal chez les dames.

PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE Iga Swiatek

Swiatek, quadruple championne d’un tournoi majeur, n’a toujours pas atteint la finale à Melbourne Park.

Malgré tout, la Polonaise était au cœur d’une séquence de 18 matchs sans défaite et on s’attendait qu’elle l’emporte contre Noskova, 50e au monde et qui effectuait ses débuts dans le tableau principal du tournoi.

Swiatek avait battu Sofia Kenin, la championne des Internationaux d’Australie en 202, et Danielle Collins, la finaliste en 2022, lors des deux premières rondes.

Après avoir enlevé la première manche contre son adversaire tchèque de 19 ans, Swiatek a éprouvé des difficultés avec le rythme du jeu.

Elle a sauvé une balle de bris lors de la septième partie du deuxième set, mais Noskova a gagné 11 des 12 points suivants pour forcer la tenue d’une manche ultime.

Noskova a continué à appliquer de la pression et elle a enregistré le bris décisif lors du septième jeu de la troisième manche.

Swiatek a forcé son adversaire à servir pour le match et elle s’est donné une avance de 0-30 à la 10e partie. Noskova est toutefois restée calme, gagnant les quatre points suivants pour signer la plus importante victoire de sa carrière.

La défaite de Swiatek laisse maintenant Zheng Qinwen (no 12) comme étant la joueuse la mieux classée de la moitié du bas du tableau principal. Victoria Azarenka (no 18) est quant à elle la seule gagnante d’un tournoi majeur dans cette portion.

La championne en titre à Melbourne, Aryna Sabalenka (no 2), la championne en titre des Internationaux des États-Unis, Coco Gauff (no 4), et Barbora Krejcikova (no 9) se trouvent dans l’autre portion du tableau.

Azarenka a remporté deux titres de suite à ce tournoi majeur, en 2012 et 2013. Samedi, elle a vaincu Jelena Ostapenko 6-1, 7-5 pour accéder aux huitièmes de finale pour une septième fois à Melbourne.

Azarenka tirait de l’arrière 5-2 en deuxième manche avant de gagner cinq parties de suite. Elle a sauvé deux balles de bris grâce à un as lors du dernier jeu.

« Je suis simplement prête à donner tout ce qui est nécessaire. Je veux rester ici aussi longtemps que possible, a déclaré Azarenka. J’aime ce défi, ça m’emballe et ça apporte le meilleur de moi-même. »

La prochaine adversaire d’Azarenka sera la qualifiée ukrainienne Dayana Yastremska, qui a égalé sa meilleure performance en carrière en Grand Chelem en éliminant Emma Navarro (no 27) en trois manches de 6-2, 2-6, 6-1.

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS Dayana Yastremska

Yastremska revenait d’une élimination au premier tour lors de ses sept apparitions précédentes en Grand Chelem. Elle n’avait pas atteint la deuxième semaine d’activités d’un tournoi majeur depuis les huitièmes de finale à Wimbledon, en 2019.

« Je me sentais assez nerveuse », a dit Yastremska, qui a frappé 36 coups gagnants.

Zheng a montré la porte de sortie à sa compatriote chinoise Wang Yafan 6-4, 2-6, 7-6 (8) pour atteindre le quatrième tour à Melbourne pour une première fois en carrière.

Zheng a mentionné à la foule qu’elle avait été motivée en regardant le titre de Li Na à Melbourne, en 2014. Elle croisera maintenant le fer avec Océane Dodin, qui a battu sa compatriote française Clara Burel en deux manches de 6-2, 6-4.

Sloane Stephens a subi l’élimination aux mains d’Anna Kalinskaya, en trois sets de 6-7 (8), 6-1, 6-4. Elena Svitolina (no 19) a quant à elle eu raison de Viktorija Golubic 6-2, 6-3.

Jasmine Paolini (no 26) est passée au tour suivant en triomphant 7-6 (1), 6-4 contre Anna Blinkova, qui revenait d’une surprenante victoire face à Elena Rybakina lors du plus long bris d’égalité de l’histoire dans le tableau principal féminin d’un Grand Chelem.