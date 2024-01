Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz s’affronteront en quart de finale, alors que les deux joueurs ont remporté leur match de quatrième tour aux Internationaux d’Australie, à Melbourne.

La Presse Canadienne

Troisième joueur mondial, Medvedev a connu quelques difficultés, mais l’a finalement emporté 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-1 contre Nuno Borges, 69e au monde.

De son côté, Hurkacz a défait le jeune français Arthur Cazaux 7-6 (6), 7-6 (3), 6-4.

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ASSOCIATED PRESS Hubert Hurkacz

Cazaux avait reçu un laissez-passer pour le tableau principal du tournoi, le premier tournoi majeur de la saison.

Medvedev a placé 13 as, contre neuf doubles fautes. Son adversaire, qui a réussi cinq as et n’a fait que trois doubles fautes, a terminé le match avec 69 % de ses premières balles en jeu, soit 6 % de plus que Medvedev.

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Medvedev a remporté 22 points de plus que Borges.

Dans la défaite, Cazaux a frappé 17 as, contre 11 du côté de Hurkacz. Les deux athlètes n’ont fait qu’une double faute.

Hurkacz a remporté 92 % des points joués sur son premier service.

Zverev écarte Norrie et affrontera Alcaraz en quarts

L’Allemand Alexander Zverev, N.6 mondial, s’est qualifié pour les quarts de finale en dominant en cinq sets le Britannique Cameron Norrie 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (10/3), lundi à Melbourne.

Zverev, 26 ans, est venu à bout de Norrie, 22e mondial, au bout de plus de quatre heures d’un combat intense. Il atteint les quarts de finale du tournoi australien pour la troisième fois de sa carrière après 2020 et 2021.

Au total, il disputera là son 11e quart de finale en Majeur.

Pour rallier le dernier carré, sa meilleure performance à Melbourne (2020), l’Allemand affrontera le N.2 mondial Carlos Alcaraz, vainqueur facile du Serbe Miomir Kecmanovic, en trois sets.

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz

« Sasha » Zverev a remporté quatre des sept confrontations entre les deux hommes, dont la dernière lors de la phase de groupes du Masters en novembre 6-7 (3/7), 6-3, 6-4.

Avec 15 as et une bonne première balle (76 %), Zverev a longtemps fait parler sa puissance, mais Norrie est parvenu à trouver des solutions pour rester au contact jusqu’au bout.

La différence s’est faite dans un super bris d’égalité à sens unique à l’issue du cinquième set : le finaliste des Internationaux des États-Unis 2020 s’est rapidement envolé et a conclu sur sa première balle de match (10/3).

Zverev avait déjà dû passer par le super bris d’égalité lors du deuxième tour pour se défaire du Slovaque issu des qualifications Lukas Klein (163e) et s’imposer 7-5, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (10/7).

L’ex-N. 2 mondial poursuit son bon début de saison après avoir porté l’équipe d’Allemagne à la victoire lors de la United Cup début janvier.