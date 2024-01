(Melbourne) Le champion du tournoi de Wimbledon, Carlos Alcaraz, a concédé une manche pour la première fois des Internationaux de tennis d’Australie avant de prendre la mesure de Lorenzo Sonego 6-4, 6-7 (3), 6-3 et 7-6 (3).

John Pye La Presse Canadienne

Alcaraz, qui a dû composer avec de puissances bourrasques qui ont balayé le court, a été mis au défi par Sonego avant de l’emporter en quatre manches. Il affrontera au prochain tour le Chinois âgé de 18 ans Shang Juncheng, qui a battu l’Indien Sumit Nagal 2-6, 6-3, 7-5 et 6-4.

Ce sera alors la première fois que l’Espagnol affrontera un adversaire plus jeune que lui.

« Il a défait de gros noms, a noté Alcaraz au sujet du parcours de Shang qui l’a mené aux demi-finales à Hong Kong plus tôt ce mois-ci. Je sais qu’il a le niveau de jeu nécessaire (pour gagner). Il est déjà prêt. »

Medvedev s’en tire de justesse

PHOTO ANTHONY WALLACE, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Le N.3 mondial Daniil Medvedev s’est qualifié pour le 3e tour en luttant jusqu’au bout de la nuit pour éliminer en cinq manches 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1), 6-0 le Finlandais Emil Ruusuvuori (53e mondial).

Achevé à 3 h 35 du matin, le duel entre les deux hommes a duré plus de 4 h 20 min

Pour son deuxième match de la saison 2024, le Russe a longtemps alterné le mauvais et le très mauvais, s’agaçant fréquemment, interpellant son entraîneur dans les tribunes, et passant tout près – à deux points à peine – de l’élimination dans la 4e manche.

Mais Ruusuvuori a laissé alors passer sa seule chance, avant d’être dépassé dans le jeu décisif de cette manche, puis balayé dans la manche décisive, durant lequel il a semblé à bout de force.

Au premier tour déjà, Medvedev avait été bousculé par le qualifié français Terence Atmane (144e mondial), avant de s’imposer 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 en un peu plus de deux heures et demie, suite à l’abandon de son adversaire, victime de crampes.

Holger Rune tombe

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Holger Rune

Performance majuscule pour Arthur Cazaux : deux jours après sa toute première victoire en Grand Chelem, le Français, 122e joueur mondial à 21 ans, a maté un de ses adversaires de jeunesse, qui a grandi beaucoup plus vite que lui, le N.8 mondial Holger Rune.

Avec panache et une autorité bluffante, Cazaux, bénéficiaire d’une invitation, s’est débarrassé du Danois en quatre manches 7-6 (7/4), 6-4, 4-6, 6-3 en 3 h 22 min

Son succès en cinq manches au premier tour, 6-2, 6-7 (3/7), 6-2, 3-6, 6-2 aux dépens du Serbe Laslo Djere (33e), était son premier en Grand Chelem (à sa quatrième tentative). Plus fort encore : avant les Internationaux d’Australie, Cazaux n’avait obtenu qu’une seule victoire sur le circuit principal, et elle remontait à plus de deux ans et demi en arrière (mai 2021 à Genève, contre Mannarino).

« C’était un match fou, un gros combat, s’est réjoui Cazaux. Holger (Rune) est un joueur exceptionnel, je le connais depuis longtemps », depuis leurs années de jeunesse partagées sur le circuit junior.

Zverev s’en sort au super bris d’égalité au 2e tour

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

Le N.6 mondial Alexander Zverev s’en est sorti au super bris d’égalité de la cinquième manche après avoir été mené deux manches à une, 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 (7/6), 7-6 (10/7), face au qualifié slovaque Lukas Klein au deuxième tour jeudi.

Quelques minutes plus tôt, Zverev s’était retrouvé à deux points de la défaite, à 6-5, 40-A sur son service. Il s’est finalement imposé après quatre heures et demie de duel.

« J’ai été largement spectateur du match, c’est lui qui avait la main, soit il frappait des coups gagnants, soit il commettait la faute, reconnaît le champion olympique en titre. À quoi je pensais ? Au fait qu’il y a un vol direct à onze heures du soir… »

« Il a joué un match incroyable, a déclaré Zverev. Il frappait chaque balle le plus fort possible. Pour être honnête, il méritait probablement plus de gagner que moi aujourd’hui.

« Parfois, au tennis, c’est comme ça que les choses se passent. Son classement n’a aucun lien avec la qualité de son jeu en ce moment. »

Au troisième tour, l’Allemand affrontera le jeune Américain Alex Michelsen, 91e mondial à 19 ans.

En début de semaine, la justice allemande a indiqué que son procès pour violences conjugales présumées à l’encontre d’une ancienne compagne aura lieu à partir du 31 mai à Berlin.

Casper Ruud franchit le deuxième tour

PHOTO TRACEY NEARMY, REUTERS Casper Ruud

Comme Zverev, le N.11 mondial Casper Ruud a franchi le deuxième tour in extremis au super bris d’égalité, lui aux dépens de l’Australien Max Purcell (45e) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 7-6 (10/7).

Cameron Norrie passe au tour suivant

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Cameron Norrie

L’Anglais Cameron Norrie a échappé les deux premières manches, mais a finalement battu Giulio Zeppieri 3-6, 6-7 (4), 6-2, 6-4, 6-4.

Zeppieri a réussi un impressionnant total de 29 as dans le match. Norrie a toutefois dominé avec un pourcentage de premières balles réussies de 72 %, contre 60 % du côté de l’Italien.

La 32e tête de série Jiri Lehecka a été éliminée 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 par Alex Michelsen.

