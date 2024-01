Swiatek et Stephens survivent, Pegula et Rybakina évincées

(Melbourne) La première raquette mondiale Iga Swiatek perdait 4-1 dans la manche ultime, mais l’a finalement emporté 6-4, 3-6, 6-4 contre la finaliste de 2022 Danielle Collins, pour obtenir son billet pour le troisième tour des Internationaux d’Australie.

Simon Cambers et John Pye Associated Press

« Je ne sais même pas, a dit Swiatek, comment elle a fait pour revenir dans le match. Honnêtement, je me voyais déjà à l’aéroport, mais je voulais me battre jusqu’à la fin. Je suis fière de moi, car ce n’était pas facile. »

Les deux joueuses ont battu d’anciennes championnes du tournoi en première ronde. Swiatek a défait la gagnante de 2020, Sofia Kenin, alors que Collins a battu la championne de 2016, Angelique Kerber.

PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE Danielle Collins

La Polonaise, détentrice de quatre titres majeurs en carrière, affrontera au prochain tour la Tchèque Linda Noskova, qui a vaincu l’Américaine McCartney Kessler 6-3, 1-6 et 6-4.

Swiatek a eu deux balles de match à 15-40 lors du dernier jeu, mais Collins a ramené le tout à égalité, se donnant même une balle de jeu avec un coup droit gagnant en fond de terrain. Swiatek a obtenu une troisième chance de l’emporter, et cette fois, elle n’a pas raté l’occasion.

« Oui, j’ai perdu 6-4 dans la troisième manche contre l’une des meilleures au monde, a déclaré Collins. Elle a joué du bon tennis. J’ai tout laissé sur le terrain. »

La favorite a gagné en trois heures 14 minutes, terminant le duel sur un revers le long de la ligne.

En conférence de presse après le match, Collins a annoncé que la saison 2024 sera sa dernière. Il s’agissait donc de ses derniers Internationaux d’Australie. L’Américaine est âgée de 30 ans.

Jessica Pegula éliminée par Clara Burel

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ASSOCIATED PRESS Jessica Pegula

Cinquième joueuse au monde et championne en titre de l’Omnium Banque Nationale, Jessica Pegula a été éliminée 6-4, 6-2 au deuxième tour par la Française Clara Burel.

Burel a brisé le service de Pegula à cinq reprises et a connu une séquence de six jeux gagnés de suite contre l’Américaine.

Pegula avait atteint les quarts de finale à Melbourne lors des trois dernières années.

Sloane Stephens évince Daria Kasatkina

PHOTO LOUISE DELMOTTE, ASSOCIATED PRESS Sloane Stephens

Sloane Stephens, la championne des Internationaux des États-Unis en 2017, a évincé la 14e tête de série Daria Kasatkina 4-6, 6-3 et 6-3. Elle a poursuivi sa route comme Zheng Qinwen (no 12), Elina Svitolina (no 19) et Emma Navarro (no 27).

Wang Yafan a surpris Emma Raducanu, la championne des Internationaux des États-Unis en 2021 qui était de retour au jeu après une longue absence causée par une blessure, en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-4.

Elena Rybakina s’incline

PHOTO ANTHONY WALLACE, AGENCE FRANCE-PRESSE Elena Rybakina

En fin de programme, Elena Rybakina, finaliste à ce tournoi l’an dernier, s’est inclinée contre toute attente 6-4, 4-6 et 7-6 (20) devant Anna Blinkova au deuxième tour.

Blinkova a nécessité plus de 10 balles de match avant de finalement venir à bout de la troisième tête de série du tournoi australien, à l’issue d’un bris d’égalité qui a duré une demi-heure.

En termes de points, ce fut le plus long bris d’égalité de l’histoire du tennis féminin en Grand Chelem.

« Ç’a été super difficile. J’ai obtenu tellement de balles de match, a noté Blinkova, 57e joueuse mondiale. J’ai essayé d’être agressive, mais ma main tremblait. Et mes jambes aussi !

« J’ai essayé de garder mon calme, autant que possible. Je suis super heureuse du dénouement », a-t-elle conclu.

Avec l'Agence France-Presse