(Nanchang) Vaincue en trois manches par Leylah Fernandez en finale à Hong Kong la semaine dernière, la Tchèque Katerina Siniakova a obtenu sa revanche, samedi en demi-finale de l’Omnium du Jiangxi. Elle a cette fois vaincu la Québécoise 7-5 et 6-4.

La séquence de victoires de Fernandez s’est du même coup arrêtée à huit.

Les deux joueuses ont connu des ennuis au service avec un total de 12 bris réussis dans cette rencontre. La gagnante n’a remporté que 50 % des échanges qu’elle a amorcés, tandis que Fernandez a fait pire avec 47 %.

Fernandez a notamment perdu ses deuxième et troisième jeux avec les balles en main avant de revenir à service égal. La 43e joueuse au monde a toutefois perdu ses deux derniers services pour offrir la manche à Siniakova, 60e au classement de la WTA.

Le bris décisif est survenu au septième jeu de la deuxième manche. Siniakova prenait alors les devants 4-3. Elle a résisté à une dernière balle de bris de Fernandez — elle en a eu 13 au total — pour porter la marque à 5-3, puis a profité de sa première balle de match pour mettre un terme au duel.

Il s’agissait de la première défaite de Fernandez contre Siniakova en trois affrontements sur le circuit de la WTA.

En finale, Siniakova croisera le fer avec sa compatriote Marie Bouzkova (29e), qui a obtenu son billet pour la finale en vertu d’un gain de 7-6 (5) et 6-2 contre Diana Shnaider.

À l’Omnium du Japon, Ben Shelton (19e) est venu de l’arrière pour défaire Marcos Giron (79e) 6-7 (2), 7-6 (5) et 6-4 au terme d’un duel entièrement américain.

Shelton, qui jouait dans une deuxième demi-finale consécutive après celle de Shanghai la semaine dernière. Il affrontera maintenant Aslan Karatsev (50e) en finale.

L’athlète de 21 ans a converti quatre de ses huit balles de bris contre un joueur issu des qualifications pour accéder à sa toute première finale en carrière.

« C’est un gros succès pour mon équipe et moi, particulièrement avec la façon dont s’est joué ce match, a déclaré Shelton. C’est assurément l’un des matchs les plus difficiles que j’ai joués dans ma vie.

« D’être capable de traverser ce match, non seulement de comprendre certaines choses, mais aussi d’obtenir la victoire et de participer à ma première finale, la victoire ne pourrait pas être plus douce. »

Karatsev a pour sa part mis un terme au parcours de rêve du joueur invité Shintaro Mochizuki (215e) en deux sets de 6-3 et 6-4.

Le Russe de 30 ans n’a pas perdu une manche depuis le début du tournoi et aura l’occasion de venger une défaite contre Shelton aux Internationaux des États-Unis, le mois dernier. Il s’agira du deuxième match entre les deux hommes dans l’ATP.