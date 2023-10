(Nanchang) Leylah Annie Fernandez est intraitable par les temps qui courent, et elle a atteint le carré d’as de l’Omnium du Jiangxi vendredi après avoir disposé de la joueuse de la Biélorussie Aliaksandra Sasnovich 6-3, 6-4 en quarts de finale.

La Presse Canadienne

Il s’agissait de la deuxième victoire du jour de la Québécoise âgée de 21 ans. La 43e raquette mondiale avait disposé de la Chinoise You Xiaodi 6-4, 6-1 en huitièmes de finale un peu plus tôt vendredi.

Fernandez convoite un deuxième titre consécutif, après avoir triomphé au tournoi de Hong Kong, la semaine dernière. Elle affrontera en demi-finales la Tchèque Katerina Siniakova, 60e au monde. Les deux joueuses s’étaient affrontées en finale à Hong Kong, et la Québécoise l’avait emporté 3-6, 6-4 et 6-4.

Face à Sasnovich, Fernandez a été particulièrement efficace au service. Elle a remporté 67 % des points avec sa première balle, et 50 % avec sa deuxième — comparativement à seulement 35,7 pour sa rivale. La Québécoise a également converti quatre de ses sept balles de bris et n’a cédé son service qu’à deux reprises, au cours de ce duel qui s’est poursuivi pendant une heure et 23 minutes.

À Tokyo, le parcours de Félix Auger-Aliassime a pris fin abruptement vendredi.

PHOTO KAZUHIRO NOGI, AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime

Le Québécois, huitième tête de série du tournoi, a été éliminé en quarts de finale par Marcos Giron, des États-Unis, en deux manches de 6-1, 6-4.

Le pourcentage de premiers services de Félix Auger-Aliassime ne s’est élevé qu’à 54 %. De plus, il a commis cinq doubles fautes, contre une seule pour Giron.

Un autre match de quarts de quarte de finale opposait deux Américains. Ben Shelton a disposé de Tommy Paul, cinquième tête de série, aussi en deux manches, 7-6 (4), 6-3.