(Tokyo) Ça n’est un secret pour personne, Félix Auger-Aliassime connaît une saison difficile. La lumière semble toutefois poindre au bout du tunnel, après que le Québécois eut signé une victoire de 6-4, 6-1 contre Sebastian Ofner en huitièmes de finale de l’Omnium de Tokyo, mercredi, lui permettant d’enregistrer une deuxième victoire d’affilée pour la première fois depuis mars.

Associated Press

Le tennisman âgé de 23 ans, qui n’avait pas gagné deux matchs de suite depuis Indian Wells le printemps dernier, a effacé un déficit d’un bris en première manche avant de facilement s’adjuger la deuxième en gagnant les six derniers jeux.

« J’avais besoin de ce genre de résultat, a admis Auger-Aliassime, qui a vaincu Aleksander Vukic au premier tour. J’ai confiance en mon jeu, et en mes moyens, et je sais que je peux gagner à ce niveau-ci. Je l’ai déjà fait, et je peux le refaire, sauf qu’il faut déborder de confiance et être optimiste. Je suis heureux que mon niveau de jeu s’améliore enfin sur le terrain, surtout après ces derniers mois. »

Auger-Aliassime aura rendez-vous au prochain tour avec l’Américain Marcos Giron, qui a surpris la huitième tête de série Casper Ruud 6-3, 6-4.

La cinquième tête de série Tommy Paul a disposé de son compatriote Mackenzie McDonald 6-4, 6-2. Paul, 12e joueur mondial, affrontera le vainqueur du match entre l’Américain Ben Shelton et l’Australien Jordan Thompson.

Par ailleurs, le vainqueur du Masters de Shanghai, Hubert Hurkacz, a baissé pavillon au premier tour 3-6, 6-4 et 7-6 (4) devant le 57e joueur mondial Zhang Zhizhen.

Zhang a décoché 10 as et réussi trois bris, vengeant du même coup sa défaite subie contre Hurkacz la semaine dernière à Shanghai.

Chez les dames, la troisième tête de série Marie Bouzkova a accédé aux quarts de finale de l’Omnium de Jiangxi après avoir pris la mesure d’Amina Anshba 7-5, 6-0.

La Japonaise Nao Hibino a obtenu une victoire de 6-3, 7-5 contre Kimberly Birrell, poursuivant ainsi sa lancée irrésistible après avoir évincé la favorite du tournoi, Beatriz Haddad-Maia, au premier tour. Hibino, 93e raquette mondiale, affrontera Diana Shnaider en quarts de finale vendredi, après que la Russe eut profité de l’abandon de Vera Zvonareva, en raison d’un malaise, alors qu’elle tirait de l’arrière 6-3, 0-1.

Quant à la huitième tête de série Sara Sorribes Tormo, elle croisera le fer avec Camila Osorio en fin de programme.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez doit affronter la Chinoise You Xiaodi en huitièmes de finale jeudi.