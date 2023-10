(Berlin) Boris Becker est le nouveau coach du jeune joueur danois Holger Rune, a annoncé l’Allemand, ancien N.1 mondial et sextuple vainqueur en Grand Chelem, jeudi sur la chaîne Eurosport.

Agence France-Presse

« Je suis le coach d’Holger Rune », a déclaré sur Eurosport « Boom Boom » Becker, 55 ans, qui a décrit son nouveau poulain comme « un diamant brut qui nécessite d’être poli ».

« Nous étions en contact depuis un long moment […]. Je suis flatté qu’il m’ait choisi », a affirmé Becker, qui délivre ses expertises en qualité de consultant télé depuis sa sortie de prison en décembre dernier.

« J’aime ce genre de joueurs à fort tempérament », a encore souligné Boris Becker, qui a été le coach de l’actuel N.1 mondial Novak Djokovic de 2013 à 2016, et qui n’a plus entraîné depuis six ans.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Holger Rune, 20 ans, ancien N.1 mondial junior, a atteint en 2023 les quarts de finale à Roland-Garros et à Wimbledon, et s’est hissé en août à la 4e place mondiale, le meilleur classement ATP jamais atteint par un Danois.

Six années, dont une partie passée derrière les barreaux : il a purgé en 2023 en Grande-Bretagne huit mois d’une peine de prison de 30 mois pour avoir contrevenu aux règles sur la banqueroute en dissimulant des avoirs de l’ordre de 3,1 millions de dollars pour éviter de devoir s’acquitter de ses dettes, avant d’être extradé en Allemagne en décembre.

« C’est un des meilleurs jeunes talents du tennis mondial, je vais m’efforcer de trouver en lui ce qu’il a de meilleur », a ajouté le triple vainqueur de Wimbledon.

Mais des résultats très décevants récemment – quatre éliminations dès son entrée en lice lors de quatre de ses cinq derniers tournois, dont les Internationaux des États-Unis –, l’ont fait glisser aujourd’hui au sixième rang mondial.